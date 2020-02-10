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Система быстрых платежей – источник утечки личных данных пользователей?
Сегодня в 14:01 Финансы 0 99 Карина Мелова
Ссылаясь на подготовленную Центробанком для представления на XII Уральском форуме, посвященном информбезопасности финансовой сферы, информацию, «Интерфакс» уведомляет о блокировке системой быстрых платежей в 2019 году более 23 300 транзакций за перебор телефонных номеров.
Установлено, что вероятные мошенники переводили средства по телефонному номеру одновременно в несколько банков и пытались таким образом узнать, какое кредитно-финансовое учреждение обслуживает владельца номера.
Артем Сычев, заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ, дал понять, что эксперты считают возможным применение фрода и перебора номеров. Он разъясняет, что проверка от такого перебора выполняется как на уровне определенного банка, так и на уровне Национальной системы платежных карт, занимающейся клирингом и являющейся «дочкой» Банка России. При этом ничтожно малая доля операций подлежат изучению НСПК после банковской проверки.
Напомним: в 2019 году Центробанк активировал систему быстрых платежей, используя которую, пользователи могут переводить деньги по мобильному номеру вне зависимости от того, в каком финансово-кредитном учреждении открыт счет отправителя или получателя средств.
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