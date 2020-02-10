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Центробанк обнуляет тариф
25 февраля в 16:00 Финансы 0 194 Карина Мелова
Центральный банк Российской Федерации прекращает взимать комиссию за переводы средств между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Такие сведения содержатся в информационном сообщении Банка России.
Так, пресс-релиз гласит следующее: «Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам-физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам».
Упомянутое «обнуление» тарифа для банков вступает в силу 1 апреля 2020 года.
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