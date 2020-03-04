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Иностранная валюта ослабевает

Сегодня в 13:09 Финансы 0 107 Карина Мелова
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Сегодня, 4 марта, в момент открытия сессии торгов на Московской бирже позиция доллара по отношению к национальной валюте пошатнулась: курс опустился на 12 копеек до отметки в 65,92 рубля, если сравнивать с закрытием предыдущих торгов.

Курс евро поддержал тенденцию, «упал» на 23,8 копейки и составил 73,54 рубля. Эта информация предоставлена МосБиржей.

При этом индекс Московской биржи опустился до показателя 2782 пункта, то есть на 1,4 %, а индекс РТС – до 1327,91 пункта (на 2,2 %).
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