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Банк России займется повышением финансовой грамотности населения
Сегодня в 11:53 Финансы 0 152 Иван Тихонов
Нижняя палата Федерального собрания одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет Центробанк полномочиями по повышению финансовой грамотности граждан и бизнеса (МСП). Кроме того, регулятор наделен полномочиями по обеспечению доступности финансовых услуг для физлиц и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
Документ предполагает, что кроме основных функций – обеспечения стабильности финансового рынка РФ, - Банк России закрепляет за собой функции по повышению финансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг. Практическое выполнение целей будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации концепции, утверждаемой совместно с правительством.
В настоящее время Банк России в рамках своей компетенции разрабатывает методологии повышения доступности финансовых услуг, мониторит уровень доступности финансовых услуг, реализует проекты по повышению их доступности, а также осуществляет мониторинг выполнения этих проектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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