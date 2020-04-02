Банк России займется повышением финансовой грамотности населения

Нижняя палата Федерального собрания одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет Центробанк полномочиями по повышению финансовой грамотности граждан и бизнеса (МСП). Кроме того, регулятор наделен полномочиями по обеспечению доступности финансовых услуг для физлиц и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.



Документ предполагает, что кроме основных функций – обеспечения стабильности финансового рынка РФ, - Банк России закрепляет за собой функции по повышению финансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг. Практическое выполнение целей будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации концепции, утверждаемой совместно с правительством.



В настоящее время Банк России в рамках своей компетенции разрабатывает методологии повышения доступности финансовых услуг, мониторит уровень доступности финансовых услуг, реализует проекты по повышению их доступности, а также осуществляет мониторинг выполнения этих проектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.