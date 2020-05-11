В ЦБ подсчитали сбережения россиян в 2019 году

Банк России обнародовал данные отчета о денежных доходах россиян по итогам 2019 года. Регулятор отмечает, что доходы граждан в виде оплаты труда, депозитов, ценных бумаг, доходов от собственности и социальных выплат увеличились на 6.2% и достигли практически 62 трлн рублей по сравнению с 58.5 трлн рублей годом ранее.



При этом прирост сбережений в 2019 году сократился почти на 14% - с 2.5 трлн рублей до 2.1 трлн рублей. Изменения были зафиксированы и в структуре сбережений – объем наличных средств сократился на 83.5%, составив 243 млрд рублей. Аналитики поясняют эту тенденцию тем, что граждане на фоне смягчения кредитно-денежной политики предпочли сохранять средства.



Центробанк констатирует, что самые большие траты россиян пришлись на потребительские цели, доля которых в доходах выросла до 81.3% с 80.7%. Немного меньшие траты в доходах пришлись на обязательные платежи: их доля выросла с 12.4% в 2018 году до 12.9% в 2019 году.



В Банке России подсчитали, что в I квартале текущего года реальные располагаемые доходы остались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, пишут «Известия». В ожидании самоизоляции граждане на 2.6% увеличили расходы на потребительские товары. Основной источник финансирования этих расходов - преимущественно сбережения, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребители в первую очередь закрывали валютные депозиты из-за падения их привлекательности, ввиду снижения ставок и сокращения программ таких вкладов, отмечает регулятор.