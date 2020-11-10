ГД приняла закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2024 года

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном, чтении закон, внесенный правительством, о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в СберБанк РФ в период до 20 июня 1991 года.



Напомним, в 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных гражданами во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля, пишет ТАСС. Стоимость одного долгового рубля определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.



Согласно подсчетам правительства, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 году составляет 48.14 трлн рублей, в 2022-м — 50.1 трлн, в 2023-м — 52.1 трлн.



Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года из-за того, что правительство пока еще не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ, а также порядок их обслуживания. Вдобавок, в правительстве указывают на отсутствие финансовых источников для полной компенсации вкладов времен СССР.