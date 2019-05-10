Генеральный директор Huawei заявил, что Китай не должен вводить ответные санкции против Apple

В ответ на вопрос Bloomberg о призывах бойкотировать Apple, все чаще звучащих в Китае, Рен сказал, что будет против любых ответных действий подобного рода со стороны Пекина, даже если напряженность в отношениях с США еще больше возрастет.



«Во-первых, этого не произойдет, а во-вторых, если это произойдет, я буду первым, кто будет возражать против подобных действий», - сказал Рен в интервью Bloomberg.



«Apple – ведущая мировая компания. Если бы не было Apple, не было бы мобильного интернета», - сказал Рен. «Apple – компания, на примере которой я учился, он занимает лидирующую позицию на мировом рынке, будучи всего лишь учеником, почему я должен выступать против своего учителя?» - добавил он.



Подобные вопросы стали задавать тогда, когда компания Huawei оказалась в критическом положении, попав в эпицентр торговой войны между США и Китаем.



Ранее в этом месяце Министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список, фактически запретив ей вести дела с американскими компаниями.



Запрет вынудил поставщиков, таких как Google и ARM Holdings, прекратить сотрудничество с китайской компанией. Ведущие операторы в Великобритании и Японии также откладывают выпуск в продажу новых моделей смартфонов Huawei.



Ограничения, введенные США, угрожают позиции Huawei как крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования и второго по популярности и количеству продаж бренда смартфонов.



Запрет Вашингтона, наложенный на китайскую компанию «может подстегнуть индустрию смартфонов, приостановив позитивный импульс Huawei», - написали аналитики Fitch Ratings в своей воскресной заметке. Запрет может также принести пользу лидеру отрасли, компании Samsung, поскольку потребители по всему миру ищут альтернативы смартфонам Huawei, добавили они.



У Huawei и Apple были совершенно различные позиции на внутреннем рынке Huawei в Китае.



По данным исследовательской компании Canalys, Huawei поставляла на китайский рынок в Китай почти 30 миллионов телефонов в квартале, закончившемся в марте, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Между тем, продажи производимого компанией Apple iPhone в Китае за тот же период упали на 30%. Страна остается ключевым рынком для Apple. На долю Большого Китая, включая Тайвань и Гонконг, приходилось почти 18% чистых продаж в квартале, закончившемся в марте.



В опубликованном в прошлом месяце отчете о доходах, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что продажи iPhone в Китае должны быть подкреплены «улучшением торговых отношений» между Пекином и Вашингтоном, а также «действительно позитивным откликом клиентов на действия, которые мы предприняли на этом рынке».



Но с тех пор торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином прекратились, и напряженность между двумя крупнейшими мировыми экономиками только усилилась, что привело к еще большему объему торговых пошлин на американские и китайские товары на миллиарды долларов.



По мнению аналитиков компании Fitch Ratings, возобновление торговых споров может серьезно повредить положению компании Apple.



«Apple может стать еще одной жертвой американо-китайской торговой войны, и темпы потери ее доли на китайском рынке будет только ускоряться», - сказали они.



Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе назвал Huawei «очень опасным», но затем сказал, что компания все-таки может быть включена в расширенную торговую сделку с Китаем.



Рен сказал Bloomberg, что использование его компании в качестве разменной монеты – «неудачная шутка».



"Как мы связаны с китайско-американской торговой войной?" – заключил он.



По материалам www.edition.cnn.com