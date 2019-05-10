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Мосбиржа приостанавливает торги акциями «Мегафона» 3 июня
28 мая в 18:12 Финансовые рынки 0 199 Васильева Елена
С 3 июня текущего года Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями компании «Мегвфон». Об этом сообщается в биржевом пресс-релизе.
Торговая площадка сообщает о том, что принятие данного решения было связано «с поступившим от организации требованием о выкупе ценных бумаг».
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