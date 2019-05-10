Мосбиржа приостанавливает торги акциями «Мегафона» 3 июня

С 3 июня текущего года Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями компании «Мегвфон». Об этом сообщается в биржевом пресс-релизе.



Торговая площадка сообщает о том, что принятие данного решения было связано «с поступившим от организации требованием о выкупе ценных бумаг».