Главная > Финансовые рынки

Мосбиржа приостанавливает торги акциями «Мегафона» 3 июня

28 мая в 18:12 Финансовые рынки 0 199 Васильева Елена
1 Изображение

С 3 июня текущего года Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями компании «Мегвфон». Об этом сообщается в биржевом пресс-релизе.

Торговая площадка сообщает о том, что принятие данного решения было связано «с поступившим от организации требованием о выкупе ценных бумаг».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Финансирование завершения долгостроев будет упрощено

28 мая в 18:50 Жилая недвижимость

США не смогут принудить РФ освободить украинских моряков

28 мая в 18:25 Политика

Генеральный директор Huawei заявил, что Китай не должен вводить ответные санкции против Apple

28 мая в 18:01 Финансовые рынки

Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований

28 мая в 16:47 Банки и кредитование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета ЦБ: на конец прошедшего года выявлено два банка, вовлеченные в сомнительные финансовые операции Захарова: и.о. главы Минздрава Украины – националист и русофоб МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» Развитие российского ИТ-сектора простимулируют экономической зоной

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  