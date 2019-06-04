Введение пошлин на мексиканские товары – опасный и дестабилизирующий фактор 3 июня в 17:04 Финансовые рынки 181 Васильева Елена 1 Изображение

Соединенные Штаты планируют ввести 5% налог на все товары, импортируемые из Мексики, начиная с 10 июня, если только «кризис нелегальной миграции не будет смягчен», заявил президент Дональд Трамп в пятницу. Администрация заявила, что пошлины быстро возрастут, достигнув 25% к октябрю.



Пошлины на мексиканские товары, а также намерение, высказанное Белым домом в пятницу, лишить Индию права на исключение, которое освободило страну от определенных пошлин, открыли новый военный фронт в торговой политике Трампа.



Трамп сталкивается с противодействием со стороны многих сторон, включая демократов и республиканцев в Конгрессе, руководителей компаний и предприятий розничной торговли, которые постоянно предупреждают, что введение пошлин в конечном итоге ложится на плечи потребителей.



Торговая палата США



«Введение пошлин на товары из Мексики – это совершенно неправильный шаг», - сказал Нил Брэдли, исполнительный вице-президент и главный сотрудник по вопросам политики в Торговой палате США, которая является крупнейшей в мире организацией по защите интересов бизнеса.



Все последствия «будут оплачиваться американскими семьями и предприятиями, не решая при этом реальных проблем на границе», добавил он.



В пятницу Палата заявила, что изучает правовые возможности для блокирования подобной политики администрации президента.



Деловой круглый стол



Деловой круглый стол – ассоциация главных исполнительных директоров крупнейших корпораций США, созданная для продвижения государственной политики в интересах бизнеса, заявила, что это будет «серьезной ошибкой» для последующего налогообложения импорта из Мексики. В руководство группы входят Джейми Даймон из JP Morgan Chase, Мэрилин Хьюсон из Lockheed Martin и Джинни Рометти из IBM.



Ассоциация заявила, что «настоятельно призывает» Белый дом изменить курс, и предупредила, что тарифы «приведут к значительным сбоям в экономике и приведут к усилению налогового давления на работников, фермеров, потребителей и предприятия в США».



Это также «поставит под угрозу» американские рабочие места и USMCA, пересмотренный договор о торговле в Северной Америке, который еще не ратифицирован, говорится в заявлении.



«Мы призываем администрацию конструктивно взаимодействовать с нашими соседями и союзниками для решения вопросов торговли, миграции и безопасности таким образом, чтобы это приносило пользу американцам, а не наносило им экономический ущерб».



Оксфам Америка



Эбби Максман, президент Оксфам Америка, назвала предложение администрации «недальновидным, вредным и контрпродуктивным». Оксфам – международная конфедерация организаций по борьбе с бедностью.



«Повышение пошлин не остановит миграцию, но будет иметь пагубные последствия для нашей экономики, экономики Мексики и беднейших слоев населения в обеих странах», - сказала Максман в своем заявлении. «Во всяком случае, эта политика фактически увеличит миграционное давление во всем регионе».



Максман также раскритиковала решение Трампа объявить чрезвычайное положение на границе США и Мексики.



«Настоящая чрезвычайная ситуация заключается в том, что каждый год тысячи невинных людей – семьи и дети – в Центральной Америке не имеют другого выбора, кроме как покинуть свои дома, чтобы избежать насилия, преступных группировок, нестабильности, нищеты и экономических трудностей», - сказала она.



«Настало время для Конгресса пресечь опасные действия президента, которые угрожают конституционному порядку и нарушают баланс сил», - добавила Максман.



Национальный совет по внешней торговле



Налогообложение импорта из Мексики является «опасным и дестабилизирующим шагом» и «ужасной экономической политикой», заявил президент Национального совета по внешней торговле Руфус Йеркса.



Национальный совет по внешней торговле – это группа по защите торговой политики, в которую входят более 300 компаний-членов, включая таких гигантов, как Amazon, Facebook, Google, Walmart и Coca-Cola.



«Президент должен пересмотреть данное решение, прежде чем оно нанесет какой-либо реальный ущерб», - сказал Йеркса. «Это нанесет непоправимый вред американским производителям, потребителям и экспортерам».



Он сказал, что автомобильная промышленность США станет одной из "самых больших жертв", фермеры и владельцы ранчо столкнутся с "новыми угрозами ответных тарифов со своего крупнейшего экспортного рынка", и пострадает большинство производителей.



Национальная федерация ритейлеров США



Национальная федерация ритейлеров США – крупная отраслевая ассоциация, которая представляет универмаги, сетевые магазины и другие предприятия розничной торговли – предупредила, что торговые пошлины «повысят стоимость жизни для американских семей».



«Принуждение американцев платить больше за продукты, электронику, автозапчасти и одежду не является решением проблем иммиграции в стране», - заявил в своем заявлении старший вице-президент НРФ Дэвид Френч.



Альянс автопроизводителей



Дэвид Швитерт, исполнительный директор Альянса автопроизводителей, назвал предлагаемые пошлины «налогом с наших клиентов», который наносит ущерб экономике в целом.



Альянс автопроизводителей представляет крупных автопроизводителей, которые ведут бизнес в США, включая BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors и Toyota.



В заявлении Швитерта говорится, что «любой барьер» для потока товаров между Соединенными Штатами и Мексикой «будет иметь каскадный эффект – причинять вред потребителям США, угрожать американским рабочим местам и инвестициям, сокращать экономический прогресс, который администрация пытается возродить, и потенциально затормозить усилия по ратификации USMCA».



«Автомобильный сектор и 10 миллионов американских рабочих мест, которые он поддерживает, зависят от цепочки поставок в Северной Америке и международной торговли, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке», - сказал Швитерт.



Volkswagen



«Мы полагаем, что подобные пошлины являются, по сути, налоговым давлением на потребителя в США и приведут к повышению цен, а также создадут угрозу росту занятости», - говорится в заявлении компании Volkswagen, одного из крупнейших мировых автопроизводителей.



Представитель компании Volkswagen сказал, что он сделал значительные долгосрочные инвестиции в Соединенных Штатах, «которые серьезно пострадают от ограничительных изменений в торговле».



Компания добавила, что остается надеяться, что спор будет решен «путем конструктивных переговоров».



Акции VW упали примерно на 2% в пятницу.



Акции других крупных автомобильных компаний также потеряли в стоимости после заявления Трампа, да и весь фондовый рынок США упал: в пятницу индекс Dow достиг минимального показателя за последние четыре месяца.



Американская ассоциация производителей одежды и обуви



«Более 200 000 рабочих мест в нашей отрасли и бесчисленное множество в других отраслях экономики в Соединенных Штатах зависят от прочных торговых связей с Мексикой», - говорится в заявлении Рика Хелфенбейна, президента и генерального директора Американской ассоциации производителей одежды и обуви. «Будь-то введенные 5% или 25%, эти пошлины ставят американские рабочие места под угрозу».



Американская ассоциация производителей одежды и обуви представляет интересы производителей, а также поставщиков и розничных продавцов.



Хелфенбейн также назвал действия администрации президента «непостижимыми, особенно потому, что мы в данный момент работаем над тем, чтобы получить одобрение договора USMCA в Соединенных Штатах, и когда USMCA должен быть представлен в мексиканский законодательный орган».



Американская ассоциация дистрибьюторов и розничных торговцев обувью



Глава Американской ассоциации дистрибьюторов и розничных торговцев обувью, отраслевой организации в которую входят такие крупные компании, как Nike и Steve Madden, заявил, что «глубоко обеспокоен» использованием президентом пошлин в качестве «политического оружия».



В своем заявлении Мэтт Прист, генеральный директор и президент Американской ассоциации дистрибьюторов и розничных торговцев обувью, заявил, что торговый спор с Мексикой может «еще больше навредить потребителям и компаниям обуви в США», которые уже сталкиваются с более высокими издержками из-за противостояния с Китаем.



«Потребитель обуви проигрывает по всем направлениям, если новые пошлины будут введены, причем других вариантов развития событий нет», - сказал Прист.



Levi Strauss



Акции Levi Strauss в пятницу упали на 7% из-за возросшего беспокойства по поводу пошлин. Компания сообщила, что от 15% до 20% джинсов и одежды, которые она продает в Соединенных Штатах, производится в Мексике и Китае.



Мексика является крупнейшим поставщиком джинсов для мужчин и мальчиков в Америку и седьмым по величине поставщиком обуви, по данным торговой группы швейной промышленности.



Chipotle



Сеть магазинов быстрого обслуживания Chipotle, которая производит гуакамоле из 450 000 авокадо в день, заявила, что запланированные налоги на импорт повредят ее прибылям.



«Если объявленные пошлины будут введены в действие, они негативно отразятся на наших затратах», - сказала Лори Шалов, директор по корпоративной этике компании. «Мы отслеживаем ситуацию и работаем с нашими поставщиками, чтобы минимизировать убытки».



Ожидается, что Соединенные Штаты будут еще более зависимы от экспорта мексиканского авокадо в этом году после неурожая в Калифорнии.



Акции Chipotle в пятницу упали примерно на 3%. Еще не совсем ясно, приведет ли увеличение расходов к повышению цен в меню.



Пошлины ударят по самим американцам



Коалиция торговых организаций из всех отраслей экономики: сельского хозяйства, технологий, розничной торговли, услуг и обрабатывающей промышленности – заявила, что введение торговых пошлин «снова» ставит потребителей «под перекрестный огонь торговой войны, о которой они никогда не просили, и, которую не они начали».



«Заставлять американцев платить больше за все, от авокадо и пива до джинсов и электроники в качестве средства обеспечения безопасности границ, не имеет никакого смысла», - сказали в коалиции. «И использование торговых пошлин для решения несвязанных с экономикой политических целей создает опасный прецедент, вносящий, при этом, значительную неопределенность для американских работодателей, которые живут в президентском твиттере, пытаясь хоть как-то спланировать свой бизнес».



Коалиция также предупредила, что действия Белого дома «скорее всего вызовут ответные меры» со стороны Мексики. Их замечания были опубликованы в рамках кампании «Пошлины вредят самим американцам» стоимостью в несколько миллионов долларов, которую они начали в сентябре 2018 года.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Рождаемость в России падает Сегодня в 13:24 Государство В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детей Сегодня в 13:12 Налоги Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4% Сегодня в 11:56 Рынок труда Дизайн электронного паспорта будет разработан за лето Сегодня в 11:07 Государство