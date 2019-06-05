Трамп стремится к заключению «феноменальной» торговой сделки с Великобританией. Это будет нелегко Сегодня в 16:29 Финансовые рынки 70 Васильева Елена 1 Изображение

Торговое соглашение с Соединенными Штатами рекламировалось как потенциальная выгода Британии, выходящей из Европейского Союза. Трамп и премьер-министр Тереза Мэй оба подчеркнули предварительное согласие на заключение сделки во время совместной пресс-конференции во вторник.



Но Британия не может начать переговоры с потенциальными партнерами, пока она не покинет Европейский Союз, а планы страны по Brexit находятся в постоянно подвешенном состоянии. Мэй уходит в отставку, и что будет дальше, никто не знает наверняка.



Как только начнутся официальные переговоры по торговому соглашению между США и Великобританией, они, вероятно, затянутся на годы и могут быть обречены на постоянные неразрешимые проблемы.



«В нынешних условиях, делать ставки на быстрое заключение данного соглашения не стоит», - говорит Марк Буш, профессор международной деловой дипломатии в Джорджтаунском университете.



Серьезная сделка с серьезными проблемами



Европейский союз является крупнейшим экономическим партнером Великобритании, на долю которого приходится 49,4% ее торговли. США занимают второе место с 14,7% всей торговли товарами и услугами в Великобритании.



По данным США, товарооборот между двумя странами в 2018 году превысил 262 миллиарда долларов. Экспорт товаров и услуг из США составил 141 млрд долларов, что привело к скромному профициту в 20 млрд долларов. Инвестиции составляют около 1 триллиона долларов, и в каждой стране работает 1 миллион человек из другой.



Мэй сказала, что она и Трамп провели «позитивные дискуссии» по поводу амбициозного торгового соглашения. Трамп добавил, что сделка будет «феноменальной», что приведет к объему торговли, который будет «в два и даже три раза больше того, что мы делаем сейчас».



Тем не менее, многие из требований, выдвинутых администрацией Трампа, в Британии, похоже, даже рассматриваться не будут. Трамп сказал, что все части экономики будут «подробно обсуждаться» во время переговоров.



Это включает спорные отрасли, такие как сельское хозяйство. Администрация Трампа заявила, что хочет обеспечить «всесторонний доступ» к сельскохозяйственному рынку Великобритании путем снижения или отмены торговых пошлин.



Тем не менее, устранение этих барьеров может открыть британский рынок для генетически модифицированных сельскохозяйственных культур и кормов для животных, содержащих антибиотики, что законодательно запрещено в Европейском союзе, но имеет широкое распространение в Соединенных Штатах.



Такой шаг был бы непопулярным в Соединенном Королевстве, где политики и средства массовой информации часто выражают обеспокоенность по поводу импорта курятины из США, которая была промыта хлором.



Трамп также указал, что британская система здравоохранения, Национальная служба здравоохранения, может участвовать в переговорах.



Дэвид Хениг, директор Проекта торговой политики Великобритании и бывший представитель Министерства торговли Великобритании, заявил, что идея о том, что «американские капиталисты хотят демонтировать НСЗ», не будет принята.



Лиам Фокс, британский секретарь по международной торговле и сторонник Brexit, заявил во вторник Би-би-си, что «регулирование общественных услуг является явным исключением, когда речь идет о торговых соглашениях».



Позже Трамп смягчил свой тон, сказав сегодня в телевизионном интервью программе «Доброе утро, Британия», что он больше не считает, что медицинское обслуживание является «частью торговли».



Европа или США?



В настоящее время Великобритания ведет бизнес со всем миром на условиях, согласованных Европейским союзом, который регулирует торговые отношения с третьими странами для своих членов.



Выход из блока – который сам по себе далеко не бесспорен из-за политического кризиса в Соединенном Королевстве – позволил бы стране заключать торговые соглашения по собственному усмотрению.



Но слишком резкий отход от вектора Европейского Союза будет иметь серьезные последствия.



Партнеры по переговорам, включая Соединенные Штаты, будут стремиться получить уступки от Великобритании, которые могут включать изменения в стандарты безопасности и охраны окружающей среды, которые распространены по всему Европейскому союзу.



Это оттолкнет Великобританию от ее крупнейшего торгового партнера и усложнит возможность избежать пограничных проверок между Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства.



В настоящее время на границе нет никаких физических проверок или предусмотренной для их проведения инфраструктуры, и их возвращение может поставить под угрозу Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение) 1998 года, которое помогло установить мир на острове после трех десятилетий конфликта.



Нэнси Пелоси, глава демократов в Палате представителей США, заявила в апреле, что с Соединенным Королевством не будет торговой сделки, если она будет наносить ущерб Белфастскому соглашению.



«Есть нюансы, где будет необходимо делать четкий выбор в пользу США или ЕС», - сказал Дэвид Хениг. «Правительство все еще не определилось, в какую сторону оно хочет идти».



Ненадежный партнер?



Политики Великобритании, которые поддерживают Brexit, часто указывают на потенциальную торговую сделку с США в качестве доказательства того, что стране не нужен Европейский Союз.



В то время как Трамп ранее обещал Соединенному Королевству «очень, очень крупное соглашение, очень и очень быстро», Соединенные Штаты вступят в переговоры как экономическая сверхдержава без особой необходимости заключать данное соглашение.



Подход Трампа к торговым переговорам также может осложнить жизнь Великобритании. Президент США угрожает ввести торговые пошлины до 25% на все товары из Мексики, если страна не остановит поток нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.



Это произошло сразу же после того, как обе страны заключили торговое соглашение USMCA с Канадой.



«Это немного загадка, как [правительство Великобритании] может взаимодействовать с весьма непоследовательной в своих действиях администрацией Трампа и быть уверенным, что оно знает, что оно в итоге получит», - сказал профессор Буш.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Стоимость ремонта по ОСАГО будет обновляться каждые три месяца Сегодня в 16:58 Страхование РФПИ намерен выйти на рынок хранения данных Сегодня в 15:33 Технологии Матвиенко: Россия не будет обсуждать статус Крыма Сегодня в 15:23 Политика Финансовые продукты предлагают паспортизировать Сегодня в 15:11 Финансовые рынки