Силуанов обвинил представителей российского бизнеса в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что недовольство представителей бизнеса инвестиционными условиями является нигилизмом. Он также указал на то, что многие предприниматели все еще выводят средства в офшоры и за границу. Силуанов высказал такое мнение в своем выступлении в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.



Министр сказал: «Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно "все плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть».



Он также напомнил о росте объемов инвестиций в РФ и указал, что темп их роста еще более ускорится к концу текущего года. Силуанов рассказал о разработанном правительством законопроекте о защите инвестиций, он по сути является инвестиционным кодексом.



Первый вице-премьер подчеркнул: «Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал – за границу, заработал – в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы – не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили – не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку».