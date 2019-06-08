Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка

Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ о том, что предпринимаемые против компании Huawei действия являются бесцеремонной попыткой вытолкнуть ее с мирового рынка технологий.



Путин сказал: «Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи».



Президент также предупредил о разрушительности последствий, к которым приведут подобные попытки монополизировать новые технологии.



Глава государства сказал: «Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый уровень проблему глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри государств. А это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности».