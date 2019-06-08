Путин: проекту «Северный поток-2» мешают страны, не готовые платить по своим счетам

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума о том, что реализации проекта «Северный поток-2» пытаются помешать страны, которые привыкли не платить по своим счетам.



Путин сказал: «Это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать».



Глава государства также подчеркнул, что проект направлен на повышение энергетической безопасности и создание новых рабочих мест. Он добавил: «Он полностью отвечает национальным интересам всех участников – и европейцев, и России. Если бы он не отвечал их интересам, мы бы не увидели никогда там присутствия наших европейских партнеров. Ну кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта».