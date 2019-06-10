В текущем квартале хаос вокруг Brexit может столкнуть экономику Великобритании к рецессии

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, экономика Британии сократилась на 0,4% в апреле, что оказалось еще более ужасным, чем ожидали экономисты. Данные также показали снижение на 0,1% в марте.



«Ясно, что основные показатели роста довольно вялые», - сказала Рут Грегори, старший экономист консалтинговой фирмы по экономическим исследованиям Capital Economics, добавив, что, возможно, экономика сократится еще сильнее во втором квартале.



Производство пострадало больше всего в апреле. Спустя три года после референдума о Brexit, британские компании все еще не представляют, какими будут их будущие условия торговли с Европейским союзом, на который приходится около половины британского экспорта товаров. Недавние опросы показывают, что клиенты из ЕС уже предпочитают вести бизнес в другом месте.



Согласно данным, объем промышленного производства снизился уже на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство автомобилей упало на 24%, что является самым рекордным показателем, так как автопроизводители приостановили работу на заводах к исходному сроку 29 марта для Brexit.



Роб Кент-Смит, чиновник из Управления национальной статистики, сказал, что в обрабатывающей промышленности наблюдался «широко распространившееся ослабление», поскольку пополнять запасы сырья в случае выхода из Евросоюза без соглашений станет проблематично.



Производство химикатов, фармацевтической продукции и основных металлов также сократилось в апреле, согласно данных статистического агентства.



Компании попросили британское правительство прояснить ситуацию с Brexit. Вместо этого два крайних срока для выхода из Европейского Союза наступил и прошли, а страна все глубже погружается в политический кризис.



Премьер-министр Тереза Мэй уходит в отставку, и неясно, когда – или если – произойдет Brexit, и на каких условиях. Некоторые из ее потенциальных преемников предложили покинуть блок 31 октября – последний срок – без сделки по защите торговли.



Между тем, рецессия, вероятно, продолжится. Данные опроса, охватывающие сферы услуг, производства и строительства за май, подтверждают вывод о том, что рост экономики Великобритании остановился.



«С учетом паралича процесса Brexit и замедления мировой экономики в целом, мы сомневаемся, что ВВП вырастет более чем на 1,5% или около того в 2019 году, и ожидаем, что процентные ставки останутся без изменений до середины следующего года», - сказала Грегори.



По материалам www.edition.cnn.com