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Боинг сообщает об отсутствии заказов второй месяц подряд
12 июня в 11:24 Финансовые рынки 0 226 Васильева Елена
Отсутствие заказов произошло не только из-за запрета на полеты 737 Max. Боинг также имеет массовые недопоставки – около 5 000 самолетов. Многим его клиентам не нужно размещать заказы на дополнительные авиалайнеры прямо сейчас.
На следующей неделе также состоится Парижское авиашоу, ключевая отраслевая выставка года, на которой Boeing и конкурирующий Airbus обычно любят объявлять заказы. Так что май достаточно часто не слишком щедрый месяц для новых заказов.
Тем не менее Boeing получил заказы на 43 самолета в мае 2018 года в преддверии парижского авиасалона. И 21 из этих заказов были за 737 Max.
Полеты 737 Max были запрещены в середине марта после второго крушения одного из самолетов в Эфиопии. Boeing пытается получить федеральное разрешение для исправления функции автоматической безопасности, которая, по результатам расследования, и стала причиной крушений.
Боинг продолжал строить 737 Max во время запрета на полеты самолетов данной модификации, хотя и в меньшем темпе.
Боинг отменил 71 заказ на 737 Max в мае. Но это не имело никакого отношения к запрету на полеты лайнера. Эти самолеты предназначались для индийской авиакомпании Jet Airways через различные договоры купли-продажи. Но Jet Airways прекратила свою деятельность в апреле после того, как не смогла обеспечить экстренное финансирование, которого потребовали банки.
«Из-за текущего статуса авиакомпании мы расторгли договорные соглашения на эти самолеты», - говорится в заявлении Boeing, опубликованном во вторник.
Запрет на полеты 737 Max также приостановил поставки этой модели самолета, и это сильно повлияло на общие поставки Boeing в прошлом месяце. Boeing получает большую часть своих денег от продажи самолетов именно после доставки готового авиалайнера, поэтому заземление наносит ущерб доходности компании.
В мае Boeing поставил всего 30 коммерческих самолетов, в том числе восемь более старых авиалайнеров модели 737. Год назад он поставил различным авиакомпаниям по всему миру 68 самолетов в мае, в том числе 19 – 737 Max, а также 28 более старых версий этого лайнера.
По материалам www.edition.cnn.com
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