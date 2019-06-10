Спасибо, Facebook: грядут новые правила регулирования рынка криптовалют 20 июня в 17:56 Финансовые рынки 204 Васильева Елена 1 Изображение

Цифровая валюта, Libra, должна появиться в следующем году. Facebook также представил Libra Association, консорциум из 28 компаний и некоммерческих организаций, которые будут управлять цифровой валютой. Хотя Facebook заявляет, что не будет напрямую управлять Libra после запуска, охват компании в 2,4 миллиарда пользователей по всему миру позволяет Libra привлечь более широкую аудиторию, чем другие криптовалюты.



Если все пойдет по плану, Facebook считает, что Libra сможет стать стабильной цифровой валютой, используемой по всему миру, с потенциалом фундаментального изменения финансовой и платежной систем. Компания заявила, что сотрудничает с регулирующими органами и продолжает работать над внедрением Libra, но это не помешало некоторым законодателям выразить на этой неделе озабоченность по поводу конфиденциальности и безопасности на платформе.



Общий смысл всех их сообщений таков: регуляторные органы должны рассмотреть или реализовать более строгие правила для рынка криптовалют.



Банковский комитет Сената США назначил на 16 июля слушание о планах запуска Libra и проблемах конфиденциальности данных.



Проблемы регулирования



Председатель Палаты представителей финансовых служб Максин Уотерс, калифорнийский демократ, во вторник позвонила в Facebook, чтобы остановить развитие Libra до тех пор, пока законодатели не смогут оценить эти планы и «принять меры».



«Facebook продолжает свое неконтролируемое расширение и расширяет охват пользователей», - говорится в заявлении компании Waters. «Регуляторные органы должны воспринимать это как сигнал тревоги, чтобы серьезно относиться к проблемам конфиденциальности и национальной безопасности, рискам кибербезопасности и рискам, связанным с криптовалютами».



Представитель Северной Каролины Патрик МакГенри, глава республиканецев в Финансовом комитете, просил Уотерс назначить слушание о Libra.



Криптовалюта была в основном нерегулируемым рынком в течение приблизительно десятилетия. Цифровые токены представляют проблему для законодателей США, потому что, в отличие от других продуктов, неясно, какое федеральное агентство должно их регулировать, считает профессор Колумбийской школы бизнеса и эксперт по криптовалюте Р.А. Фаррохния.



Но приостановка процесса разработки, по его словам, вряд ли будет реализована компанией Facebook.



«Регуляторы хотят убедиться, что новые продукты не представляют систематического риска, это хорошие причины для сдерживания выпуска Libra», - сказал Фаррохния. «Но сроки регулирования не поспевают за развитием технологий».



Facebook не отвечает на запросы и не дает комментариев по этому поводу.



Тревога о конфиденциальности и безопасности



Facebook также недавно подвергся критике и штрафам после ряда скандалов с конфиденциальностью данных.



Рейтинговый член банковского комитета Сената США Шеррод Браун, демократ из Огайо, также оценил разработку Libra, назвав Facebook «уже слишком крупным и слишком сильным игроком» в заявлении во вторник. В мае его комитет запросил у Facebook информацию о том, как будут защищены данные пользователей. Представитель Facebook сказал CNN Business в понедельник, что компания получила письмо и «отвечает на вопросы сенаторов». Браун сказал, что Facebook еще не представил официальный письменный ответ.



Facebook создал независимую дочернюю компанию под названием Calibra, которая будет управлять разработкой приложений для Libra на своих платформах. Он сказал, что Calibra не будет делиться финансовыми данными пользователей с Facebook, за исключением «ограниченных случаев», хотя он не предоставил конкретных подробностей о том, как будет работать такое разделение.



Объявление о Libra совпало с ежегодным симпозиумом Европейского центрального банка в Португалии, на котором член Европейского парламента от Германии Маркус Фербер предупредил регуляторы о том, что они должны быть начеку, заявив, что опасается, что Libra может стать «теневым банком», сообщает Bloomberg.



Марк Карни, управляющий Банка Англии, немного высказался на собрании ЕЦБ гораздо более оптимистично, отметив, что Libra может помочь небанковским или недофинансированным организациям и гражданам – цель, на которой Facebook сосредоточилась в своем объявлении. Однако Карни предупредил, что, если запуск Libra пройдет успешно, новая криптовалюта может стать «частью системы мгновенно» и поэтому должна подчиняться «высшим стандартам» регулирования.



Выступая во вторник на радиостанции «Европа-1», министр финансов Франции Брюно ле Мэр сказал, что, хотя Libra может стать цифровым средством транзакций, она не должна становиться «суверенной» валютой, такой как доллар или евро.



«Мы должны убедиться, что для пользователя нет никакого риска», - сказал ле Мэр. «Наша роль как государства заключается в защите потребителей ... Это то, что поставлено на карту в 21-м веке».



Брюно ле Мэр призвал управляющих центральных банков, входящих в Большую Семерку, составить требования к Facebook, касающиеся Libra, перед встречей группы в августе. Ле Мэр хочет получить от компании гарантию, что Libra не может быть использована для финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.



Поскольку платформы блокчейнов обеспечивают уровень анонимности для пользователей криптовалют, проблемы с мошенничеством, отмыванием денег и возможностью использовать деньги для финансирования терроризма возникли в связи с другими цифровыми валютами. Компания Facebook заявляет, что разработал процесс проверки личности пользователей Libra на своих собственных платформах, чтобы уменьшить эти риски.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Не подтвердилась информация о минировании зданий Госдумы, ТЦ «Охотный ряд» и «Останкино» 20 июня в 18:27 Государство Главный способ решения проблемы уровня жизни россиян – рост производительности труда 20 июня в 18:12 Государство На колл-центр прямой линии с президентом была совершена DDoS-атака 20 июня в 16:26 Государство Президент указал на главные проблемы здравоохранения в РФ 20 июня в 16:07 Государство