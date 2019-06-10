Акции российских компаний и рубль снизились после стремительного роста 20 июня

Индекс Московской биржи снизился в сравнении с закрытием торгов предыдущего дня на 0,87% и составил 2755,94 пункта, а индекс РТС – на 1,57% и составил 1369,31 пункта. Такие данные опубликованы Московской биржей по состоянию на 14:35 мск.



Курс рубля снизился по отношению к доллару на 0,84% и составил 63,42 рубля, а к евро – на 1,02% и составил 71,76 рубля.



Вчера курсы акций российских компаний и рубля демонстрировали стремительный рост на фоне роста цен на нефть. Сегодня стоимость нефти продолжила повышаться, однако данный факт уже не оказывал положительного влияния на российский рынок. В частности, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе текущего года выросла в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 1,33% до $65,31 за баррель.