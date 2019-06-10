Биткоин поднялся выше $13 000, а затем резко потерял в стоимости около 13% всего за несколько минут. Что же случилось?

Стоимость биткоина выросла в среду, преодолев отметку в 13 000 долларов, прежде чем криптовалюта потеряла около 1 000 долларов в течение всего нескольких минут. Около 18:00 по восточному времени валюта вернулась к оценке в 12 400 долларов США.



Причина внезапной распродажи в полдень неясна. Но криптовалюты известны ценовыми колебаниями. Предыдущее увлечение биткоинами достигло апогея в 2017 году. Биткоин взлетел с нескольких сотен долларов до более чем 20 000 долларов за единицу в январе 2017 года. Но все снова рухнуло. Еще четыре месяца назад стоимость биткоина все еще колебалась около отметки в 3 000 долларов.



Эксперты говорят, что ослабление доллара США и новые дискуссии о регулировании рынка цифровых валют подпитывают последний всплеск спроса.



Биткоин достиг уровня в $10 000 в прошлую пятницу впервые за более чем год. Вероятно, этому способствовало объявление, сделанное компанией Facebook в прошлом месяце, о том, что социальная сеть планирует выпустить свою собственную цифровую валюту под названием Libra, представив свою криптовалюту 2 миллиардам пользователей платформы.



Libra может навредить стоимости биткоина, если пользователи цифровой валюты начнут активно покупать и продавать новинку, отдав ей предпочтение перед биткоином. Но вторжение компании в индустрию криптовалют также возобновило дискуссии среди ведущих экономических лидеров о регулировании этой отрасли, что могло бы помочь легитимизировать альтернативные валюты в глазах потребителей.



Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США и управляющий Банка Англии Марк Карни, оба указали, что они сохраняют непредубежденность и планируют тесно сотрудничать с Facebook в процессе развертывания Libra.



Найджел Грин, генеральный директор финансовой консалтинговой компании deVere Group, также призвал мировых лидеров на саммите G20 в Японии на этой неделе предпринять «решительные шаги» по созданию глобальной нормативно-правовой базы.



«Сейчас самое время лидерам саммита G20 заняться регулированием цифровых валют», - сказал Грин, согласно копии его замечаний, присланных CNN Business по электронной почте. «Или они серьезно думают, что традиционные, бумажные валюты – это путь вперед?»



Биткоин и другие криптовалюты от Ethereum до Dogecoin формально не поддерживаются финансовыми институтами или правительствами. Каждая покупка и продажа биткоинов вместо этого регистрируется в децентрализованной цифровой книге с использованием технологии, называемой блокчейн. Поскольку транзакции могут регистрироваться анонимно, криптовалюты уже давно ассоциируются с теневыми онлайн-практиками, такими как покупка и продажа нелегальных товаров в «темной» сети.



Но сторонники от Уолл-стрит до Силиконовой долины утверждают, что криптобизнес – это будущее денег. Говорят, он более устойчив к мошенничеству и воровству. Многие сторонники надеются, что регулирование и более активное участие традиционных банков могут помочь победить скептиков и сделать криптовалюты частью повседневной жизни.



По материалам www.edition.cnn.com