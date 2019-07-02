Место Huawei в глобальной технологической экосистеме слишком значимо, чтобы пожертвовать ею в торговой войне

Такого рода влияние будет мешать Соединенным Штатам оказывать давление на Huawei. В мае Белый дом запретил американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от китайской компании – источника, который Вашингтон долгое время считал угрозой для национальной безопасности. Правительство США также запретило американским компаниям продавать технологии Huawei без предварительного получения лицензии. Huawei отрицает, что какое-либо из ее оборудования создает угрозу безопасности.



Президент Дональд Трамп, похоже, смягчил свой подход в субботу после встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Трамп сказал, что позволит американским компаниям продавать оборудование компании Huawei, но указал, что спор о компании будет разрешен только на заключительных этапах торговых переговоров между США и Китаем.



Концессия может быть отражением огромной важности Huawei для глобальных операторов связи и американских поставщиков.



«Это компания стоимостью 110 миллиардов долларов, которая, в некотором смысле, действительно слишком велика, чтобы ее можно было уничтожить таким образом, потому что она слишком тесно связана с цепочкой поставок, стандартами и критической инфраструктурой во всем мире», - сказал Пол Триоло, директор по глобальной технологической политике в компании Eurasia Group.



5G и беспроводная инфраструктура



Huawei является крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования, и инвестировала 2 миллиарда долларов США в исследования и разработку продуктов 5G. Компания также заявила о том, что уже подписано 50 коммерческих контрактов на поставки технологии 5G в 30 странах по всему миру.



Американское правительство хочет вытолкнуть Huawei с такой желанной лидирующей позиции, потому что оно опасается, что оборудование компании может быть использовано китайскими спецслужбами для шпионажа в других странах, как утверждает Huawei. Соединенные Штаты также призывают своих союзников принять аналогичные меры, чтобы обуздать амбиции Huawei.

Но компаниям, которые уже используют произведенное компанией Huawei оборудование, будет нелегко просто переключиться на другого поставщика.



Оборудование Huawei уже формирует инфраструктуру для сетей 4G многих крупных операторов беспроводной связи в Европе и других частях мира, что сделает переход на 5G быстрее и дешевле. В одной только Европе невозможность использовать оборудование Huawei может обойтись операторам беспроводной связи в 62 миллиарда долларов и задержать развертывание 5G примерно на 18 месяцев, согласно оценкам группы GSMA, лоббирующей интересы операторов мобильной связи.



Отсутствие Huawei в Европе и на других развитых рынках оставит огромную «дыру» на рынке. Ни один из конкурентов Huawei не сможет развиваться достаточно быстро, чтобы ее заполнить, сказал Триоло, эксперт Eurasia Group.



«Если они вдруг компания Huawei уйдет с рынков, они должны рассмотреть вопрос об уничтожении всех своих базовых станций», - сказал он. «Вы должны просчитать стоимость замены оборудования, и, как следствие, рост цен, потому что другие конкуренты стоят дороже».



В худшем случае «мы никогда не доберемся до 5G из-за стоимости технологии», сказал Триоло.



В Соединенных Штатах оборудование Huawei обслуживает лишь небольшой процент сетей. Но эти клиенты – небольшие беспроводные сети, субсидируемые федеральным правительством, – полагаются на тот факт, что оборудование на 40% дешевле, чем оборудование других компаний, по данным Rural Wireless Association, торговой группы работающих с небольшими операторами.



По оценкам этой группы, выведение оборудования Huawei с этих рынков может стоить 1 млрд долларов. Вице-президент Huawei по продажам в США Уильям Леви входит в совет директоров RWA.



Из-за запрета на покупку оборудования у компании Huawei, эти сельские американские операторы связи боролись за новые возможности, хотя им и была предоставлена временная отсрочка.



Другие компании, такие как конкурирующая Nokia, предложили себя в качестве замены Huawei для выполнения поставок в Америке и других странах. Но Nokia, которая меньше, чем Huawei, также признала, что есть проблемы.



«Неопределенность в целом не годится для бизнеса», - сказал Томми Уитто, президент мобильных сетей финской компании, имея в виду политическую ситуацию, сложившуюся с китайскими поставщиками. «Некоторые из наших клиентов могут задерживать свои решения. Если у вас есть оператор, у которого есть Nokia, и китайский поставщик, то эта текущая ситуация может задержать их собственное принятие решений».



Вред американским компаниям



Американские компании также стали полагаться на Huawei в качестве клиента достаточно давно. В 2018 году компания Huawei приобрела американские товары на сумму 11 миллиардов долларов, такие как чипы Intel и Micron, а также программное обеспечение Google.



До запрета на экспорт Huawei был клиентом Micron номер один и составлял 13% выручки в первой половине 2019 финансового года. Ограничения снизили прибыль Micron, заявила эта компания, сообщив о результатах третьего квартала на этой неделе.



«Это оказало значительное влияние, потому что в то время мы ничего не могли отгружать им, убытки составили около 200 миллионов долларов», - сказал генеральный директор Micron Санджай Мехротра в ходе телефонной консультации с рыночными аналитиками.



С тех пор Micron нашел способы вести бизнес с Huawei. Компания заявила, что ей удалось возобновить поставки некоторых продуктов, на которые не распространяются экспортные ограничения.



На этой неделе New York Times сообщила, что Intel также возобновила продажи Huawei после того, как нашла законный способ не допустить, чтобы продукты были помечены как «сделанные в США». Intel отказалась комментировать данный факт CNN Business.



Американские компании по производству микросхем выразили опасения по поводу проигрыша иностранным поставщикам, если они не смогут работать с Huawei. Американские компании могут также начинать беспокоиться о том, что другие иностранные клиенты могут посчитать их ненадежными, если им не будет разрешено продавать комплектующие и технологии китайскому гиганту.



«Любая китайская компания, разрабатывающая сложные схемы на основе технологий США, должна пересмотреть свой стратегический план на ближайшие пять-десять лет», - сказал Триоло. Он добавил, что это может означать, что китайские фирмы перестанут использовать американские чипы в своих разработках.



По материалам www.edition.cnn.com