|
Министр нефти Ирана: ОПЕК ожидает крах
2 июля в 17:08 Финансовые рынки 0 178 Васильева Елена
Иран в понедельник поддержал вполне очевидное соглашение ОПЕК в Вене о продлении сокращений добычи еще на шесть-девять месяцев. Но министр нефти Ирана Биджан Зангане предупредил, что односторонний порядок, в котором данное решение было принято «угрожает существованию ОПЕК».
«ОПЕК может постигнуть крах», - заявил Зангане журналистам в понедельник, сообщает Financial Times.
Отвечая на вопрос о данных ранее комментариях Джона Дефтериоса из CNN, Зангане сказал позже в понедельник: «Для меня важно защитить само существование ОПЕК».
Иран, похоже, не согласен с тем фактом, что Россия – которая не является членом ОПЕК – объявила миру в выходные дни, что собирается делать ОПЕК. Президент России Владимир Путин, выступая на встрече G20 в Японии после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, даже не дождался официального заседания членов ОПЕК в Вене.
Джейсон Бордофф, профессор Колумбийского университета и бывший советник президента Барака Обамы по энергетическим вопросам, не был удивлен реакцией Ирана: «Когда президент России объявляет решение ОПЕК еще до начала заседания ОПЕК, это может привести членов ОПЕК к неправильным решениям избиению членов ОПЕК». Он сказал: «Это может привести к конфликтам внутри самой ОПЕК».
Шаткий союз
Комментарии из Ирана освещают линии разлома в рамках ОПЕК и ее союзников.
«Заявления Ирана отражают растущее политическое разделение между странами-членами, если не самими лицами, принимающими решения в ОПЕК», - сказал Клейтон Аллен, старший вице-президент по торговле, политике и геополитике в компании High Capital Markets.
Как крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия является фактическим лидером ОПЕК. Но в картель входят еще 13 членов, в том числе конкурент Саудовской Аравии – Иран. С конца 2016 года ОПЕК объединилась с Россией и другими странами, не входящими в ОПЕК, чтобы попытаться стабилизировать рынок нефти, сдерживая добычу.
Альянс уже успешно ликвидировал некоторые излишки нефтяных запасов, которые привели к падению цен на нефть. Однако этим крупным производителям нефти по-прежнему угрожает стремительный рост добычи сланцевой нефти в США, торговая война между США и Китаем и явные признаки того, что спрос на нефть снижается.
«Иран отвергает саму идею о том, что ОПЕК сейчас управляется небольшим меньшинством ее членов», - сказал Аллен.
Саудовская Аравия снижает напряженность
Когда корреспондент CNN спросил о напряженности внутри организации, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих в понедельник подчеркнул, что члены ОПЕК прагматичны, поэтому приняли решение сосредоточиться прямо на спросе и предложении.
«У нас были войны. У нас были конфликты, разногласия между разными странами. Мы держим их за пределами зала», - сказал Фалих.
По словам Фалиха, инакомыслие в ОПЕК в некоторой степени продолжается с момента создания группы в сентябре 1960 года.
Саудовская Аравия и Иран уже давно соперничают на Ближнем Востоке. Иран и Ирак находились в состоянии войны почти десять лет, начиная с 1980 года. А в 1990 году Ирак вторгся на территорию другого члена ОПЕК – Кувейта – вторжение, которое положило начало первой войне в Персидском заливе.
«Как и любой другой картель, члены организации конфликтовали с момента создания ОПЕК», - сказал Аллен.
Разделение на фракции в современной ОПЕК были усилены санкциями США против Ирана и Венесуэлы, которые свели на нет контракты на сотни тысяч баррелей нефти.
Неясно, распространится ли обеспокоенность Ирана по поводу доминирования России и Саудовской Аравии в процессе принятия решений ОПЕК на других членов картеля.
Сланцевая революция в США бросает вызов ОПЕК
Ответ может появиться, когда ОПЕК столкнется с более жесткими вызовами по поводу добычи в будущем. Даже министр нефти Ирана признал в понедельник, что решение на этой неделе было относительно легким.
У ОПЕК и ее союзников не было иного выбора, кроме как сдерживать сокращение производства, поскольку они пытаются поддержать цены под давлением торговой войны и опасений рецессии. Сокращение производства было бы затруднительно, учитывая опасения, что военный конфликт на Ближнем Востоке может сорвать поставки.
Альянс Саудовской Аравии с Россией отражает сокращение доли ОПЕК на рынке. Пик добычи сланца в США означает, что ОПЕК управляет меньшим куском пирога, чем раньше.
Америка не только превзошла Саудовскую Аравию и Россию, став крупнейшим в мире производителем нефти, но и один Техас вскоре будет добывать больше, чем любой член ОПЕК, кроме Саудовской Аравии.
«ОПЕК явно испытывает трудности из-за ошеломляющего роста добычи нефти в США», - сказал Джейсон Бордофф, профессор Колумбийского университета и бывший советник президента Барака Обамы по энергетическим вопросам.
По материалам www.edition.cnn.com
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Захарова: Украине было предложено вернуть не только моряков, но и корабли Биткоин поднялся выше $13 000, а затем резко потерял в стоимости около 13% всего за несколько минут. Что же случилось? Большинство россиян собираются работать на пенсии Песков: ущемление в правах делегации РФ делает невозможной ее работу в ПАСЕ Банк России предлагает ввести коэффициент УТС в ОСАГО
Архив статей