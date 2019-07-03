Министр нефти Ирана: ОПЕК ожидает крах 2 июля в 17:08 Финансовые рынки 178 Васильева Елена 1 Изображение

Иран в понедельник поддержал вполне очевидное соглашение ОПЕК в Вене о продлении сокращений добычи еще на шесть-девять месяцев. Но министр нефти Ирана Биджан Зангане предупредил, что односторонний порядок, в котором данное решение было принято «угрожает существованию ОПЕК».



«ОПЕК может постигнуть крах», - заявил Зангане журналистам в понедельник, сообщает Financial Times.



Отвечая на вопрос о данных ранее комментариях Джона Дефтериоса из CNN, Зангане сказал позже в понедельник: «Для меня важно защитить само существование ОПЕК».



Иран, похоже, не согласен с тем фактом, что Россия – которая не является членом ОПЕК – объявила миру в выходные дни, что собирается делать ОПЕК. Президент России Владимир Путин, выступая на встрече G20 в Японии после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, даже не дождался официального заседания членов ОПЕК в Вене.



Джейсон Бордофф, профессор Колумбийского университета и бывший советник президента Барака Обамы по энергетическим вопросам, не был удивлен реакцией Ирана: «Когда президент России объявляет решение ОПЕК еще до начала заседания ОПЕК, это может привести членов ОПЕК к неправильным решениям избиению членов ОПЕК». Он сказал: «Это может привести к конфликтам внутри самой ОПЕК».



Шаткий союз



Комментарии из Ирана освещают линии разлома в рамках ОПЕК и ее союзников.



«Заявления Ирана отражают растущее политическое разделение между странами-членами, если не самими лицами, принимающими решения в ОПЕК», - сказал Клейтон Аллен, старший вице-президент по торговле, политике и геополитике в компании High Capital Markets.



Как крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия является фактическим лидером ОПЕК. Но в картель входят еще 13 членов, в том числе конкурент Саудовской Аравии – Иран. С конца 2016 года ОПЕК объединилась с Россией и другими странами, не входящими в ОПЕК, чтобы попытаться стабилизировать рынок нефти, сдерживая добычу.



Альянс уже успешно ликвидировал некоторые излишки нефтяных запасов, которые привели к падению цен на нефть. Однако этим крупным производителям нефти по-прежнему угрожает стремительный рост добычи сланцевой нефти в США, торговая война между США и Китаем и явные признаки того, что спрос на нефть снижается.



«Иран отвергает саму идею о том, что ОПЕК сейчас управляется небольшим меньшинством ее членов», - сказал Аллен.



Саудовская Аравия снижает напряженность



Когда корреспондент CNN спросил о напряженности внутри организации, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих в понедельник подчеркнул, что члены ОПЕК прагматичны, поэтому приняли решение сосредоточиться прямо на спросе и предложении.



«У нас были войны. У нас были конфликты, разногласия между разными странами. Мы держим их за пределами зала», - сказал Фалих.



По словам Фалиха, инакомыслие в ОПЕК в некоторой степени продолжается с момента создания группы в сентябре 1960 года.



Саудовская Аравия и Иран уже давно соперничают на Ближнем Востоке. Иран и Ирак находились в состоянии войны почти десять лет, начиная с 1980 года. А в 1990 году Ирак вторгся на территорию другого члена ОПЕК – Кувейта – вторжение, которое положило начало первой войне в Персидском заливе.



«Как и любой другой картель, члены организации конфликтовали с момента создания ОПЕК», - сказал Аллен.



Разделение на фракции в современной ОПЕК были усилены санкциями США против Ирана и Венесуэлы, которые свели на нет контракты на сотни тысяч баррелей нефти.



Неясно, распространится ли обеспокоенность Ирана по поводу доминирования России и Саудовской Аравии в процессе принятия решений ОПЕК на других членов картеля.



Сланцевая революция в США бросает вызов ОПЕК



Ответ может появиться, когда ОПЕК столкнется с более жесткими вызовами по поводу добычи в будущем. Даже министр нефти Ирана признал в понедельник, что решение на этой неделе было относительно легким.



У ОПЕК и ее союзников не было иного выбора, кроме как сдерживать сокращение производства, поскольку они пытаются поддержать цены под давлением торговой войны и опасений рецессии. Сокращение производства было бы затруднительно, учитывая опасения, что военный конфликт на Ближнем Востоке может сорвать поставки.



Альянс Саудовской Аравии с Россией отражает сокращение доли ОПЕК на рынке. Пик добычи сланца в США означает, что ОПЕК управляет меньшим куском пирога, чем раньше.



Америка не только превзошла Саудовскую Аравию и Россию, став крупнейшим в мире производителем нефти, но и один Техас вскоре будет добывать больше, чем любой член ОПЕК, кроме Саудовской Аравии.



«ОПЕК явно испытывает трудности из-за ошеломляющего роста добычи нефти в США», - сказал Джейсон Бордофф, профессор Колумбийского университета и бывший советник президента Барака Обамы по энергетическим вопросам.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также В ГИБДД будет создана рабочая группа для детального анализа ПДД Сегодня в 10:42 Государство Российские банки не торопятся использовать биометрию 2 июля в 17:02 Банки и кредитование Генпрокуратура: российские дороги находятся в плачевном состоянии 2 июля в 16:19 Транспорт Уровень снижения аварийности на российских дорогах – недостаточен 2 июля в 15:50 Транспорт