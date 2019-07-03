Главная > Финансовые рынки

Министр нефти Ирана: ОПЕК ожидает крах

2 июля в 17:08 Финансовые рынки 0 178 Васильева Елена
1 Изображение

Иран в понедельник поддержал вполне очевидное соглашение ОПЕК в Вене о продлении сокращений добычи еще на шесть-девять месяцев. Но министр нефти Ирана Биджан Зангане предупредил, что односторонний порядок, в котором данное решение было принято «угрожает существованию ОПЕК».

«ОПЕК может постигнуть крах», - заявил Зангане журналистам в понедельник, сообщает Financial Times.

Отвечая на вопрос о данных ранее комментариях Джона Дефтериоса из CNN, Зангане сказал позже в понедельник: «Для меня важно защитить само существование ОПЕК».

Иран, похоже, не согласен с тем фактом, что Россия – которая не является членом ОПЕК – объявила миру в выходные дни, что собирается делать ОПЕК. Президент России Владимир Путин, выступая на встрече G20 в Японии после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, даже не дождался официального заседания членов ОПЕК в Вене.

Джейсон Бордофф, профессор Колумбийского университета и бывший советник президента Барака Обамы по энергетическим вопросам, не был удивлен реакцией Ирана: «Когда президент России объявляет решение ОПЕК еще до начала заседания ОПЕК, это может привести членов ОПЕК к неправильным решениям избиению членов ОПЕК». Он сказал: «Это может привести к конфликтам внутри самой ОПЕК».

Шаткий союз

Комментарии из Ирана освещают линии разлома в рамках ОПЕК и ее союзников.

«Заявления Ирана отражают растущее политическое разделение между странами-членами, если не самими лицами, принимающими решения в ОПЕК», - сказал Клейтон Аллен, старший вице-президент по торговле, политике и геополитике в компании High Capital Markets.

Как крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия является фактическим лидером ОПЕК. Но в картель входят еще 13 членов, в том числе конкурент Саудовской Аравии – Иран. С конца 2016 года ОПЕК объединилась с Россией и другими странами, не входящими в ОПЕК, чтобы попытаться стабилизировать рынок нефти, сдерживая добычу.

Альянс уже успешно ликвидировал некоторые излишки нефтяных запасов, которые привели к падению цен на нефть. Однако этим крупным производителям нефти по-прежнему угрожает стремительный рост добычи сланцевой нефти в США, торговая война между США и Китаем и явные признаки того, что спрос на нефть снижается.

«Иран отвергает саму идею о том, что ОПЕК сейчас управляется небольшим меньшинством ее членов», - сказал Аллен.

Саудовская Аравия снижает напряженность

Когда корреспондент CNN спросил о напряженности внутри организации, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих в понедельник подчеркнул, что члены ОПЕК прагматичны, поэтому приняли решение сосредоточиться прямо на спросе и предложении.

«У нас были войны. У нас были конфликты, разногласия между разными странами. Мы держим их за пределами зала», - сказал Фалих.

По словам Фалиха, инакомыслие в ОПЕК в некоторой степени продолжается с момента создания группы в сентябре 1960 года.

Саудовская Аравия и Иран уже давно соперничают на Ближнем Востоке. Иран и Ирак находились в состоянии войны почти десять лет, начиная с 1980 года. А в 1990 году Ирак вторгся на территорию другого члена ОПЕК – Кувейта – вторжение, которое положило начало первой войне в Персидском заливе.

«Как и любой другой картель, члены организации конфликтовали с момента создания ОПЕК», - сказал Аллен.

Разделение на фракции в современной ОПЕК были усилены санкциями США против Ирана и Венесуэлы, которые свели на нет контракты на сотни тысяч баррелей нефти.

Неясно, распространится ли обеспокоенность Ирана по поводу доминирования России и Саудовской Аравии в процессе принятия решений ОПЕК на других членов картеля.

Сланцевая революция в США бросает вызов ОПЕК

Ответ может появиться, когда ОПЕК столкнется с более жесткими вызовами по поводу добычи в будущем. Даже министр нефти Ирана признал в понедельник, что решение на этой неделе было относительно легким.

У ОПЕК и ее союзников не было иного выбора, кроме как сдерживать сокращение производства, поскольку они пытаются поддержать цены под давлением торговой войны и опасений рецессии. Сокращение производства было бы затруднительно, учитывая опасения, что военный конфликт на Ближнем Востоке может сорвать поставки.

Альянс Саудовской Аравии с Россией отражает сокращение доли ОПЕК на рынке. Пик добычи сланца в США означает, что ОПЕК управляет меньшим куском пирога, чем раньше.

Америка не только превзошла Саудовскую Аравию и Россию, став крупнейшим в мире производителем нефти, но и один Техас вскоре будет добывать больше, чем любой член ОПЕК, кроме Саудовской Аравии.

«ОПЕК явно испытывает трудности из-за ошеломляющего роста добычи нефти в США», - сказал Джейсон Бордофф, профессор Колумбийского университета и бывший советник президента Барака Обамы по энергетическим вопросам.

По материалам www.edition.cnn.com
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В ГИБДД будет создана рабочая группа для детального анализа ПДД

Сегодня в 10:42 Государство

Российские банки не торопятся использовать биометрию

2 июля в 17:02 Банки и кредитование

Генпрокуратура: российские дороги находятся в плачевном состоянии

2 июля в 16:19 Транспорт

Уровень снижения аварийности на российских дорогах – недостаточен

2 июля в 15:50 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Захарова: Украине было предложено вернуть не только моряков, но и корабли Биткоин поднялся выше $13 000, а затем резко потерял в стоимости около 13% всего за несколько минут. Что же случилось? Большинство россиян собираются работать на пенсии Песков: ущемление в правах делегации РФ делает невозможной ее работу в ПАСЕ Банк России предлагает ввести коэффициент УТС в ОСАГО

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    