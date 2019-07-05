Набиуллина назвала основные сдерживающие факторы развитие экономики России

Главными факторами, сдерживающими развитие российской экономики, являются внутренние ограничения. Об этом в своем выступлении на Международном финансовом конгрессе заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



Она сказала: «Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала. Поэтому главные ограничения для развития, на мой взгляд, – внутренние».



Глава регулятора заявила, что на данный момент рост экономики составляет около 1,5-2%, а в I квартале его уровень составлял всего 0,5% при достаточно низкой безработице. Набиуллина отметила: «И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала».



Она также заметила, что сейчас Россия гораздо более защищена от внешних факторов риска и лучше подготовлена к возможным новым всплескам волатильности на рынках.



Глава Банка России сказала: «Но думаю, ни у кого из присутствующих нет иллюзий, что этого достаточно, что теперь уже все в порядке. Возможно, напротив, мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова - темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни».



Она заявила, что «всегда есть соблазн списать все на внешние факторы, но дело далеко не только в них».