Facebook получает все больше официальных предупреждений по поводу Libra

Они хотят, чтобы Facebook немедленно остановил разработку Libra, пока регуляторы не завершат разработку превентивных планов и успеют «принять меры», о чем сказано в письме, направленном во вторник в компанию группой законодателей из Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.



Председатель парламента Максин Уотерс, демократ из Калифорнии, впервые предложила мораторий на разработку в день объявления Libra. Новое письмо представляет собой эскалацию давления на планы создания цифровой валюты компанией Facebook, которые также были тщательно изучены регуляторами по всему миру.



Другие заинтересованные группы также приняли участие: более 30 организаций направили аналогичный запрос во вторник в Facebook, заявив, что американские и иностранные регулирующие системы не готовы решать вопросы о «национальном суверенитете, корпоративной власти, защите потребителей» и других проблемах, поднятых проектом.



Законодатели заявили, что хотят провести публичные слушания о «рисках и преимуществах криптовалютной деятельности и изучить законодательные решения».



«Неспособность прекратить внедрение до того, как мы сможем это сделать, рискует создать новую швейцарскую финансовую систему, которая слишком велика, чтобы обанкротиться», - добавили они. Пока Facebook развивает Libra, валютой будет управлять независимая коалиция других компаний и некоммерческих организаций, базирующаяся в Женеве.



В июне компания объявила о планах развития Libra, которые, как она надеется, станут общепринятой, стабильной цифровой валютой, которая может расширить доступ к финансовым услугам по всему миру, упростить и удешевить отправку денег в Интернете. Facebook и другие пользователи смогут создавать приложения и плагины для существующих платформ, чтобы пользователи могли получать доступ к Libra и управлять своими средствами.



Но размер и влияние Facebook дали чиновникам повод для беспокойства. Facebook имеет 2,4 миллиарда пользователей по всему миру. Это огромная аудитория, которая может вскоре принять тип валюты, которая остается в значительной степени нерегулируемой. Законодатели также беспокоятся о проблемной репутации Facebook по таким вопросам, как конфиденциальность пользователей и безопасность данных.

Хотя Facebook опубликовал официальный документ с подробным описанием своих планов относительно Libra, законодатели заявили, что им предоставили «скудную информацию» о «намерении, роли, потенциальном использовании и безопасности» новой цифровой валюты.



«Если такие продукты и услуги остаются ненадлежащим образом регулируемыми и без достаточного контроля, они могут представлять системные риски, которые ставят под угрозу не только США, но и мировую финансовую стабильность», - говорится в письме.



Банковские комитеты Сената и финансовые комитеты Палаты представителей запланировали слушания позднее в этом месяце, чтобы подробно изучить влияние Libra на финансовые системы и конфиденциальность данных пользователей. Дэвид Маркус, который возглавляет проект Libra в компании Facebook, даст показания в ходе этих слушаний.



В среду в своем сообщении на Facebook Маркус заявил, что Facebook намеренно объявил о планах по созданию Libra на ранних этапах, чтобы улучшить связь с законодателями, регуляторами и другими компаниями.



«Наше объяснение было простым: мы хотели поощрять открытое обсуждение еще на этапе разработки», - написал Маркус в своем посте. «Запуск высококачественного средства обмена в форме криптовалюты и поддерживающей ее инфраструктуры не может произойти в темноте. Если мы действительно хотим иметь возможность лучше обслуживать миллиарды людей и компании, которые заслуживают того, чтобы их обслуживали» современными, открытыми, финансовыми услугами, – это единственный путь».



Маркус также сказал, что, по его мнению, Libra может реально помочь в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регуляторные органы ранее упоминали о том, что Libra может использоваться для финансирования нелегальной деятельности – это общая проблема криптовалют, поскольку базовая технология может обеспечить высокий, слишком высокий, уровень анонимности для пользователей. Facebook заявил, что разработал процесс проверки личности пользователей Libra на своих собственных платформах, чтобы уменьшить эти риски.



Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Facebook общается с ФРС по поводу своих планов.



По словам профессора Колумбийской бизнес-школы и эксперта по криптовалютам Р. А. Фаррухния, законодатели, которые хотят контролировать развитиеLibra, должны будут выдержать трудную битву. Он сказал, что они не слишком спешат реагировать на распространение криптовалюты, которая существует уже около десяти лет.



«Сроки регулирования не поспевают за развитием технологий», - сказал Фаррухния.



Европейские лидеры также выражают обеспокоенность по поводу Libra. Министр финансов Бруно Ле Мэр призвал управляющих центральных банков стран G7 составить требования, касающиеся Libra, перед августовским заседанием группы.



А лидеры саммита G20 в минувшие выходные заявили, что они «внимательно следят» за событиями, связанными с криптовалютой, и «сохраняют бдительность в отношении существующих и возникающих рисков», хотя и не верят, что на данный момент технология представляет собой угрозу для глобальной финансовой безопасности.



Между тем, регуляторы в Соединенном Королевстве предложили запретить продажу деривативов и биржевых облигаций, основанные на криптовалютах, из-за рисков для потребителей. Однако, в объявлении напрямую не упоминается Libra или любая другая криптовалюта.



По материалам www.edition.cnn.com