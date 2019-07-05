В американо-китайской торговой войне есть четыре победителя

Американцы покупают меньше товаров из Китая. Но вместо того, чтобы опираться на американских производителей, они избегают пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, обращаясь к поставщикам в других азиатских странах.



Согласно данным, опубликованным в среду Бюро переписи населения США, в течение мая продолжалась тенденция, которая наблюдалась в течение более года безрезультатных торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.



За первые пять месяцев текущего года Соединенные Штаты импортировали на 12% меньше товаров из Китая, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но импорт из Вьетнама вырос на 36%, он увеличился на 23% из Тайваня, на 14% – из Бангладеш и на 12% – из Южной Кореи.



Торговые пошлины Трампа сделали потребительские товары, такие как бейсболки, чемоданы, велосипеды и сумки, которые производятся в Китае, более дорогими для американских импортеров. Пошлины также затронули различные машины, механизмы и промышленные товары, включая детали для посудомоечных и стиральных машин, сушилок и фильтров для воды.



На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры «возобновились» и введение новых тарифов приостановлено после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на конференции G20 в Японии.



Но американские владельцы бизнеса были поражены в мае, когда администрация повысила тарифы на товары на сумму в 200 миллиардов долларов до 25% с 10%, заявив, что Китай отказался от предыдущих соглашений. Трамп также пригрозил ввести новые тарифы на оставшийся китайский импорт, что нанесет удар по ценам на смартфоны, игрушки, обувь и рыбу.



Президент США предположил, что Пекин согласится на сделку, потому что тарифы на китайские товары отталкивают бизнес.



«Китай становится абсолютно опустошенным компаниями, которые покидают страну, перенося производства в другие страны, в том числе и в наши собственные», - сказал Трамп в интервью CNBC в прошлом месяце.



Но неясно, переносят ли компании постоянное производство за пределы Китая, или просто перенаправляют товары для минимальной обработки перед отправкой в Соединенные Штаты. Таможенное агентство Вьетнама заявило, что оно начнет расправляться с товарами китайского происхождения, которые незаконно называются «Сделано во Вьетнаме» предпринимателями, пытающимися избежать пошлин США, согласно сообщению Reuters.



За пределами Китая не всегда легко найти поставщиков, которые могут производить то же самое изделие с тем же качеством и по более низкой цене. Это процесс, который может занять месяцы или даже годы. Вместо этого импортер может принять решение о повышении стоимости товаров, делая ставку на то, что Трамп поднимет тарифы скорее раньше, чем позже. Они также могут переложить свои расходы на плечи потребителей.



Компания Cap America из Миссури импортирует большинство своих бейсболок из Китая и толькго вышивает их в Соединенных Штатах. Компания пытается найти нового поставщика в Бангладеш, чтобы избежать пошлин, но эти новые заказы составят всего около 20% от общего объема импорта в этом году, поскольку они проверяют качество.



«Нельзя просто щелкнуть пальцами и переключить производство. Это определенный, достаточно длительный, процесс», - сказал генеральный директор компании Фил Пейдж.



Около 40% компаний, опрошенных в мае Американской торговой палатой и ее коллегой в Шанхае, заявили, что они рассматривают или уже перенесли некоторые производства за пределы Китая из-за американских пошлин. Из тех, кто переместил производство, около четверти переместились в Юго-Восточную Азию. Менее 6% сказали, что они переехали или планируют переехать в Соединенные Штаты.



В то время как импорт из стран за пределами Китая значительно увеличился в этом году, некоторое количество производств уже перемещалось за пределы Китая в места с еще более низкой заработной платой задолго до того, как Трамп начал вводить пошлины. Импорт США из таких стран, как Вьетнам и Южная Корея, неуклонно рос в течение последнего десятилетия, поскольку эти страны увеличили производство одежды и электроники, соответственно.



Тайвань и Южная Корея больше ориентированы на такие высокотехнологичные товары, как полупроводники, но Вьетнам и Бангладеш по-прежнему предлагают конкурентоспособную заработную плату, что делает их привлекательными местами для производства потребительских товаров, таких как одежда и обувь.



По материалам www.edition.cnn.com