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В инвестиционном полку прибудет
9 июля в 18:17 Финансовые рынки 4 196 Иван Тихонов
Тема категоризации инвесторов обрастает все новыми предложениями. Так на прошлой неделе в рамках закрытого заседания Банк России и участники финансового рынка обсудили вопрос приравнивания обезличенных металлических счетов и валютных вкладов к инвестиционным инструментам.
«Действительно, есть дискуссия относительно ОМС, которые не страхуются в рамках системы страхования вкладов и по своей сути являются не сбережениями, а инвестиционным инструментом», — сообщили в Банке России «Ъ».
Впрочем, дабы ввести ограничения для обезличенных счетов, необходимы изменения в Гражданский кодекс; это значит, что в рамках законопроекта о категоризации инвесторов этот вопрос не решить.
Что касается валютных депозитов, то, по словам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, такое предложение оказалось «очень неожиданным». В Центробанке утверждают, что тема валютных вкладов «не обсуждалась и не обсуждается».
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По Вашему мнению, насколько целесообразно приравнивать валютные депозиты и обезличенные металлические счета к инвестиционным инструментам?
Если рассматривать инициативу о приравнивании валютных депозитов и ОМС к инвестиционным инструментам без учета накопленного негативного исторического опыта в России, то, пожалуй, можно было бы сказать что это очевидное благо, призванное защитить. Достаточно вспомнить о том, что курсы валют и металлов могут быть крайне нестабильны, из-за чего граждане могут принимать ошибочные инвестиционные решения, и, поддаваясь эмоциям терять свои сбережения.
Однако все меняется, когда мы вспоминаем о том, на сколько, подешевел российский рубль к основным иностранным валютам, за последние десять лет. И тут становится ясно, что валютные депозиты и ОМС, это никакие не инвестиционные инструменты, а защитные, на случай очередной девальвации рубля. И если главной целью в озвученных выше инициативах ставится именно вопрос финансовой защиты граждан, то, как же тогда можно лишать их инструментов, с помощью которых эта защита и обеспечивается.
А для того что бы, граждане не теряли деньги, входя в эти инструменты слишком поздно, нужно проводить курсы по повышению финансовой грамотности объясняя принципы формирования структуры и управления сбережениями, и конечно же обеспечивать граждан качественными прогнозами независимых аналитических агентств, в момент принятия инвестиционного решения.
Что касается более рискованных финансовых инструментов, то здесь некая форма аттестации, действительно могла бы быть полезной, отрезвляя тех, кто считает, что сможет быстро и легко заработать очень, много денег. Эта аттестация могла бы быть условием открытия соответствующего брокерского счета, но опять, же это должно быть бесплатно, удобно и самое главное с участием опытных профессионалов (специалистов Банка России или независимых аналитических агентств), которые расскажут все без приукрашивания.
Иначе может сложиться ощущение, что российские власти просто изыскивают новые источники финансирования, и теперь очередь просто дошла до сбережений граждан. А цель не в том, что бы повысить благосостояние граждан, а в том, что бы направить эти финансовые ресурсы туда, куда российские власти считают «правильно» вкладывать. Но, к сожалению, в финансовом мире такое «правильно» и реальное «прибыльно» как правило, совершенно не совпадает.
По Вашему мнению, насколько целесообразно приравнивать валютные депозиты и обезличенные металлические счета к инвестиционным инструментам?
На мой взгляд, в корне не правильно приравнивать валютные депозиты и обезличенные металлические счета к инвестиционным инструментам. Давайте не будем забывать, что валютный депозит является скорее инструментом сохранения денежных средств с весьма небольшой фиксированной доходностью, установленной банком. Единственный риск который берет на себя клиент это отклонение курса валюты в которой он держит свои накопления. Обезличенные металлические счета напротив являются инструментом с повышенным риском, требующим определенных навыков управления капиталом и анализа сырьевых рынков.
По Вашему мнению, насколько целесообразно приравнивать валютные депозиты и обезличенные металлические счета к инвестиционным инструментам?
На данный момент ОМС не кажется интересным инвестиционным инструментом - слишком высокие комиссии на вход, на выход и на хранение. В связи с тем, что сейчас этот инструмент никак дополнительно не защищен, то он играет мизерную роль на рынке. Если инициатива, о которой идет речь, будет реализована, то, конечно, это повысит привлекательность ОМС и поможет заинтересованным инвесторам диверсифицировать свой портфель. На данный момент этот инструмент не кажется интересным или целесообразным.
На данный момент, ставка по большинству валютных депозитов у крупнейших банков слишком низкая, поэтому в целом этот инструмент кажется недостаточно интересным. Мера дополнительного стимулирования в виде защитного механизма, конечно, положительно скажется на привлекательности валютного депозита для инвесторов.
По Вашему мнению, насколько целесообразно приравнивать валютные депозиты и обезличенные металлические счета к инвестиционным инструментам?
На мой взгляд, ОМС целесообразно приравнять к инвестиционным инструментам, поскольку этот инструмент по своим характеристикам не отличается от классических инвестиционных продуктов.
Валютные депозиты, на мой взгляд, не должны относиться к категории инвестиционных инструментов и на них должны распространяться все нормы, которые относятся к вкладам.