В инвестиционном полку прибудет

Тема категоризации инвесторов обрастает все новыми предложениями. Так на прошлой неделе в рамках закрытого заседания Банк России и участники финансового рынка обсудили вопрос приравнивания обезличенных металлических счетов и валютных вкладов к инвестиционным инструментам.



«Действительно, есть дискуссия относительно ОМС, которые не страхуются в рамках системы страхования вкладов и по своей сути являются не сбережениями, а инвестиционным инструментом», — сообщили в Банке России «Ъ».



Впрочем, дабы ввести ограничения для обезличенных счетов, необходимы изменения в Гражданский кодекс; это значит, что в рамках законопроекта о категоризации инвесторов этот вопрос не решить.



Что касается валютных депозитов, то, по словам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, такое предложение оказалось «очень неожиданным». В Центробанке утверждают, что тема валютных вкладов «не обсуждалась и не обсуждается».