Профессор Нью-Йоркского университета: регуляторы должны помешать Libra, запускаемой Facebook, стать валютой по умолчанию 9 июля в 18:06 Финансовые рынки 187 Васильева Елена 1 Изображение

«Мы справедливо обеспокоены», - сказал Гэллоуэй корреспонденту CNN Джулии Чаттерли в эфире программы "First Move" в понедельник утром, в ходе обсуждения его новой книги «Алгебра счастья: заметки о стремлении к успеху, любви и значимости».



«Контроль над обществом – это три ноги у табуретки: сначала вы получаете контроль над СМИ, затем вы получаете контроль над деньгами, и это приводит к контролю над вооруженными силами», - добавил Гэллоуэй. «Facebook не слишком большими усилиями получил контроль над СМИ ... Мы действительно хотим дать им контроль над экономикой и нашими деньгами прямо сейчас? Я бы поостерегся».



Он раскритиковал Libra, цифровую валюту Facebook, анонсированную в прошлом месяце, которая будет управляться независимой некоммерческой Ассоциацией Libra в Швейцарии, поскольку она еще усилит власть и влияние Facebook. Это то, что регуляторы, да и не только их, беспокоило еще до объявления Libra, так как Facebook уже подвергался критике из-за таких проблем, как неспособность защитить пользовательские данные и использование платформы иностранными игроками для вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.



2,4 миллиарда пользователей Facebook по всему миру готовы к выходу Libra, которая будет принята гораздо более широкой аудиторией, чем другие криптовалюты. Это может означать, что у Libra есть шанс стать новой валютой по умолчанию, такой как доллар или евро, сказал Гэллоуэй, что может иметь серьезные последствия для мировой экономики, поскольку ею не будет управлять центральный банк, так, как управляет традиционными валютами.



«Мы могли бы стать инициаторами всех негативных непредвиденных последствий, если бы мы позволили Facebook установить новую валюту по умолчанию», - сказал Гэллоуэй, который также является автором книги «Четверка: скрытая ДНК Apple, Amazon, Facebook и Google», рассказывающей о том, как крупные технологические компании стали настолько сильными и настолько глубоко укоренились в нашей повседневной жизни.



Facebook, однако, сказал, что Libra будет обеспечена в пропорции 1:1 резервом стабильных валют, контролируемым Ассоциацией Libra. Компания также заявила, что работает с регуляторами над внедрением криптовалюты, и что у нее есть планы по защите данных пользователей Libra.



Гэллоуэй призвал регуляторы в Соединенных Штатах и во всем мире отреагировать на Libra. Он также добавил, что если что-то пойдет не так с проектом, то это будет не вина Facebook, а вина регуляторов, которые не реагируют должным образом, и клиентов, которые все равно покупают.



Лидеры во всем мире уже начали высказывать озабоченность по поводу проекта, и американские законодатели запланировали два слушания по Libra на следующей неделе, по поводу которых которых руководитель Facebook Дэвид Маркус заявил, что планирует дать показания. Председатель комитета по финансовым услугам Конгресса Максин Уотерс из Калифорнии и другие члены комитета демократов направили на прошлой неделе письмо с просьбой, чтобы Facebook немедленно остановила разработку Libra, в то время как комитет изучает проект и рассматривает регулятивные меры.



Компания не сообщила, выполнит ли она просьбу законодателей, но Facebook опубликовала следующее заявление: «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с законодателями, поскольку этот процесс будет продвигаться вперед, включая ответы на их вопросы на предстоящем заседании Комитета по финансовым услугам и на слушаниях банковскому комитету Сената».



Галлоуэй сказал, что законодатели до сих пор плохо справлялись с регулированием Facebook, и что в ситуации с Libra у них есть шанс исправиться. Он также обвинил пользователей, которые остались на платформе, несмотря на ее ошибки.



«Я думаю, вы, естественно, видите то, что я бы назвал заслуженным отторжением этой идеи», - сказал Гэллоуэй. «Они пытаются сделать все правильно: создать независимый орган в Швейцарии, сделать его некоммерческим. Но есть одна проблема ... она исходит от Facebook. И люди просто говорят: «Сожги меня миллион раз – позор тебе, сожги меня миллион и один раз – позор мне».



Помимо регулирования Libra, Гэллоуэй также говорил о растущих призывах политиков, конкурирующих компаний и общественности расколоть Facebook и других гигантов Большой Технологической Четверки, таких как Amazon, Google и Apple. Федеральные регуляторы в июне разделили надзор над этими компаниями между Федеральной торговой комиссией и Министерством юстиции, открыв дорогу для потенциальных расследований нарушений антимонопольного законодательства.



Гэллоуэй сказал, что он считает раздробление этих компаний не только просто «правильным действием», но и благом для экономики.



«WhatsApp, Instagram, YouTube – все это будут отдельные независимые компании», - сказал Гэллоуэй. «Если вы посмотрите на все крупные спады, произошедшие в нашей экономике в прошлом, через три-пять лет после распада, компании становятся более дезагрегированными. Поэтому их акции стремительно вырастут, как только распад станет реальностью».



Это означало бы абсолютное счастье для инвесторов, а в таких компаниях, как Facebook и Amazon, где руководители контролируют большую часть акций, генеральные директора, такие как Марк Цукерберг и Джефф Безос, стали бы еще богаче.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также В инвестиционном полку прибудет 9 июля в 18:17 Финансовые рынки Deutsche Bank пытается использовать свой последний шанс на спасение 9 июля в 12:45 Банки и кредитование Правительство внесло предложение о повышении акцизов на вина более чем на 70% 9 июля в 11:53 Налоги Росстат объявил виновных в досрочном обнародовании информации об инфляции за июнь 8 июля в 18:49 Государство