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Курс доллара опустился до 63,86 рубля

10 июля в 11:47 Финансовые рынки 0 158 Васильева Елена
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Курс доллара США к рублю снизился на открытии торгов Мосбиржи в сравнении с окончанием торгов предыдущего дня на 6 копеек и составляет 63,86 рубля.

Курс европейской валюты, по данным биржи, укрепился на 2 копейки до 71,62 рубля.

Индекс Московской биржи на момент открытия торгов вырос в сравнении с уровнем закрытия предыдущего биржевого дня на 0,01% до 2822,79 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,25% и составляет 1391,42 пункта.
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