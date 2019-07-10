|
Курс доллара опустился до 63,86 рубля
10 июля в 11:47 Финансовые рынки 0 158 Васильева Елена
Курс доллара США к рублю снизился на открытии торгов Мосбиржи в сравнении с окончанием торгов предыдущего дня на 6 копеек и составляет 63,86 рубля.
Курс европейской валюты, по данным биржи, укрепился на 2 копейки до 71,62 рубля.
Индекс Московской биржи на момент открытия торгов вырос в сравнении с уровнем закрытия предыдущего биржевого дня на 0,01% до 2822,79 пункта.
Индекс РТС снизился на 0,25% и составляет 1391,42 пункта.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Путин: инфляцию нужно вернуть к целевому значению в 4%10 июля в 18:57 Государство
Европейское судебное дело против Facebook может иметь последствия далеко за пределами отрасли технологий10 июля в 18:31 Финансовые рынки
ГД одобрила в I чтении участие НПФ, созданных госкорпорациями, в системе страхования10 июля в 18:01 Страхование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Путин озвучил условия диалога с Украиной НПФ настаивают на делегировании прав расчета периода выплаты накопительной пенсии Роструд пояснил порядок оплаты замещающим отпускников работникам В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет В РФ изменены правила работы нотариусов