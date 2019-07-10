Курс доллара опустился до 63,86 рубля

Курс доллара США к рублю снизился на открытии торгов Мосбиржи в сравнении с окончанием торгов предыдущего дня на 6 копеек и составляет 63,86 рубля.



Курс европейской валюты, по данным биржи, укрепился на 2 копейки до 71,62 рубля.



Индекс Московской биржи на момент открытия торгов вырос в сравнении с уровнем закрытия предыдущего биржевого дня на 0,01% до 2822,79 пункта.



Индекс РТС снизился на 0,25% и составляет 1391,42 пункта.