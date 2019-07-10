Европейское судебное дело против Facebook может иметь последствия далеко за пределами отрасли технологий

Активист по вопросам конфиденциальности отметил серьезную юридическую победу в 2015 году, когда он убедил Верховный суд Европы признать недействительным соглашение об обмене данными с Соединенными Штатами.



Второе связанное с данной проблемой дело, которое будет рассмотрено во вторник в Европейском суде, может уничтожить еще два механизма, которые позволят компаниям перемещать личные данные из Европейского союза в Соединенные Штаты.



Первоначальной целью был Facebook. Но Омер Тене, главный специалист по обмену данными в Международной ассоциации специалистов по конфиденциальности, сказал, что это дело имеет огромные потенциальные последствия для других компаний.



Если суд примет решение, которое приведет к ограничению потоков данных, Тене сказал, что «нарушения в работе предприятий, особенно в европейской цифровой экономике, будет огромными».



«Бизнес смотрит на это с большой тревогой», - добавил он.



Проблемы конфиденциальности



В деле 2015 года Шремс убедил суд отменить соглашение, известное как «Безопасная гавань», которое позволило передавать данные из ЕС в Соединенные Штаты.



Тысячи компаний полагались на соглашение при передаче конфиденциальных данных, таких как личные данные или платежные ведомости. Это решение означало, что европейские регуляторы могли легко помешать им делиться данными.



Передача данных имеет важное значение для предприятий, которые полагаются на них для внутренних функций, таких как человеческие ресурсы, и для более эффективной работы со своими клиентами. Многие компании – например, банки и технологические фирмы – нуждаются в них для выполнения основных операций.



Однако компании смогли избежать серьезных последствий, когда Соединенные Штаты предоставили гарантии, которые привели к новому соглашению, названному «Щит конфиденциальности».



Дело, начинающееся во вторник, которое некоторые аналитики называют дело Шремса-2, может иметь последствия для «Щита конфиденциальности», как и для другого метода передачи данных, известного как «Стандартные договорные условия».



«Существует значительный риск, что [суд] объявит эти механизмы передачи недействительными», - сказала юридическая фирма DLA Piper при анализе дела.



«Если это произойдет, многие организации останутся без практического решения, чтобы узаконить международную передачу личных данных», - добавил он.



Компании могут подвергнуться существенным штрафам в соответствии с Общим правилом защиты данных (GDPR), жесткими правилами конфиденциальности, которые вступили в силу в прошлом году в Европейском Союзе.



Любая организация, которая хранит или использует данные о людях внутри Европейского Союза, подчиняется правилам, независимо от того, где она основана. Компании, которые нарушают закон, могут быть оштрафованы на суммы до 4% от их годового дохода.



Первоначально Шремс подал свое последнее дело ирландскому комиссару по защите данных, который регулирует деятельность Facebook в Европе. Он утверждает, что данные, отправленные гигантом социальных сетей, будут подвергаться слежке со стороны правительства США.



Активист хочет, чтобы передача данных Facebook прекратилась.



«У нас нет проблем со «Стандартными договорными условиями», у нас есть проблема с правоприменением», - сказал он в заявлении.



Окончательное решение по делу ожидается где-то в следующем году.



Facebook под прицелом



Позиция Facebook заключается в том, что нынешняя система защиты персональных данных адекватна.

«Мы благодарны за рассмотрение Суда Европейского Союза по этим сложным вопросам», - заявил в своем заявлении помощник генерального советника Facebook Джек Гилберт.



«Стандартные договорные положения предоставляют важные гарантии, обеспечивающие защиту данных европейцев после их передачи за границу», - добавил он.



Пол Галлахер, другой юрист компании Facebook, во вторник предупредил в суде, что «влияние на торговлю будет огромным», если стандартные договорные положения будут признаны недействительными. Он предупредил, что ежегодный импорт услуг ЕС в США может сократиться до 24%.



В Соединенных Штатах некоторые защитники конфиденциальности надеются на решение, которое приведет к изменениям внутри США.



«Мы надеемся на решение суда, защищающее основополагающее право на неприкосновенность частной жизни», - заявил CNN Business штатный адвокат Американского союза защиты гражданских свобод Эшли Горски.



«Если суд откажется от «Щита конфиденциальности» из-за практики массового надзора в Соединенных Штатах, это должно привести к значительному толчку реформы Конгресса США в законе о надзоре», - сказала она.



По материалам www.edition.cnn.com/business