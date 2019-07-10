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Курс доллара снижен Центробанком до 62,81 рубля
16 июля в 16:10 Финансовые рынки 0 175 Васильева Елена
Центробанком на 17 июля установлен официальный курс американского доллара на уровне в 62,8129 рубля, то есть ниже предыдущего показателя на 1,51 копейки.
Курс евро снижен Банком России на 18,03 копейки и установлен на уровне 70,6771 рубля.
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