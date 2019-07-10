Как отрицательные процентные ставки стали катастрофой для Deutsche Bank 29 июля в 17:12 Финансовые рынки 196 Васильева Елена 1 Изображение

Крупнейший кредитор Германии быстро сокращает рабочие места, теряет кучу денег, и его акции торгуются вблизи рекордных минимумов.



Многие из проблем Дойче Банка он сам себе и создал. Это было связано с неэффективным управлением. Дойче Банк так и не очистил свой баланс эпохи кризиса, а его усилия по реструктуризации потерпели неудачу.



Но положение Deutsche Bank также усугубилось тем, чего149-летний кредитор никогда не представлял, в основном потому, что этого никогда и не было в современной истории: отрицательными процентными ставками.



В 2014 году Европейский центральный банк хотел стимулировать вялую экономику, но процентные ставки уже были на нуле. Нетрадиционное решение вывести их на отрицательные показатели было направлено на стимулирование роста и предотвращение дефляции, но это означало, что с банков взималась плата за хранение их резервов в центральном банке.



Экстремальная политика ЕЦБ, возможно, привнесла некоторую жизнь в сонную экономику Европы, что, в свою очередь, дало толчок Deutsche Bank и другим кредиторам. Однако отрицательные ставки также снижают прибыльность всех банков, в том числе и Deutsche Bank. И эта неортодоксальная политика, проводимая ЕЦБ, крайне затрудняет возрождение лидера банковской системы Германии.



«Отрицательные процентные ставки были еще одним гвоздем в гроб Deutsche Bank», - сказал Клаус Вистесен, главный экономист еврозоны в консалтинговой компании по экономическим исследованиям Pantheon Macroeconomics.



Хотя все банки в еврозоне стали жертвами экстремальной политики ЕЦБ, бизнес-модель Дойче Банка и неустойчивый баланс сделали его особенно уязвимым для такого давления.

По словам Вистесена, отрицательные ставки не вызвали проблем у Deutsche Bank, но они увеличили уже существующие до «абсолютного максимума»..



Разрушение началось



Не секрет, что отрицательные ставки являются прямым налогом для банков.



В обычное время кредиторы зарабатывают проценты, когда хранят избыточные резервы в центральном банке. Но при отрицательных ставках все наоборот: центральный банк взимает с банков проценты за использование этих денежных средств. Цель состоит в том, чтобы стимулировать кредитование, но на практике это привело к снижению прибыльности кредитования, также известной как чистый процентный доход.



«Бизнес-модель управления банком с отрицательными ставками очень деструктивна», - сказал Джеффри Шерман, менеджер по управлению портфелем фонда с фиксированной доходностью DoubleLine Core.



В последнее время цена акций Deutsche Bank упала почти одновременно с доходностью облигаций, которая в последнее время еще больше снизилась до отрицательных показателей.



Аналитики Goldman Sachs в недавнем отчете заявили, что резкое снижение процентных ставок, начавшееся в 2014 году, сопровождалось «существенным» снижением чистого процентного дохода в банках еврозоны по сравнению с оценками в 2014 году.



Массовые сокращения рабочих мест, падение цены акций



С 2014 года Deutsche Bank получает только одну годовую прибыль. Ранее в этом месяце банк объявил о планах по сокращению 18 000 рабочих мест в рамках новых усилий по сокращению потерь.



Стоимость акций Deutsche Bank, котирующиеся на NYSE, превысила 124 долларов США в мае 2007 года на заре мирового финансового кризиса. Хотя некоторые крупные банки не смогли вернуться к своим историческим максимумам, многие, по крайней мере, приблизились. Deutsche Bank, с другой стороны, торгуется на уровне 8 долларов, что более чем на 90% ниже докризисных максимумов.



Большинство из этих потерь произошло задолго до того, как глава ЕЦБ Марио Драги в июне 2014 года объявил об отрицательных ставках, чтобы стимулировать экономику Европы и предотвратить дефляцию. Но цифры и после этого не слишком улучшились.



Акции Deutsche Bank упали на 77%, так как ЕЦБ объявил отрицательные ставки.



«Вы пинаете раненое животное, когда неспособно работать. Отрицательные процентные ставки просто уничтожили европейские банки», - сказал Даниэль ДиМартино Бут, генеральный директор и главный стратег исследовательской фирмы Quill Intelligence, а также ревностный критик современной политики Центрального банка.



Контрпродуктивная политика



Индекс Euro Stoxx Banks, корзины кредиторов еврозоны, упал более чем на 40%, так как ЕЦБ рискнул снизить процентные ставки до отрицательных.



Хотя в еврозоне в 2017 году наблюдался всплеск роста, в последнее время экономика значительно замедлилась, отчасти из-за напряженности в мировой торговле и демографических проблем. Драги, покидающий пост главы ЕЦБ, на прошлой неделе предупредил, что экономические перспективы еврозоны становятся «все хуже и хуже».



«Денежно-кредитная политика в Европе оказалась чрезвычайно неудачной», - сказал Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds. «Эти отрицательные ставки контрпродуктивны. Они замедляют европейскую экономику».



Келли отметил, что экономика Европы больше зависит от банковского кредитования, чем экономика Америки, потому что европейские рынки капитала не так глубоки.



«Банковский сектор не может процветать на отрицательных ставках», - сказал он. «И это действует как тормоз на всю европейскую экономику».



Будет ли еще хуже без отрицательных ставок



Можно с абсолютной уверенностью заявить, что от политики ЕЦБ были позитивные результаты. Отрицательные ставки, наряду с массовыми покупками активов, помогли поднять фондовый рынок и упростили для компаний заимствование. Это, вероятно, помогло укрепить доверие между обществом и предприятиями, чтобы граждане начали тратить деньги.



Клаус Вистесен также сказал, что отрицательные ставки способствовали росту кредитования среди европейских граждан. Он указал на низкие ставки по ипотечным кредитам в Испании и

Италии и повышение цен на жилье.



И сторонники крайней позиции ЕЦБ в отношении ставок утверждают, что европейская экономика была бы в еще худшей форме без отрицательных ставок. Повышение уровня безработицы и потерь по кредитам, безусловно, негативно скажется на банках еврозоны, в том числе и на Deutsche Bank.



Но это невозможно доказать. Никто не знает наверняка, как экономика действовала бы в другой среде.



Некоторые утверждают, что для оздоровления экономики можно позволить ей впасть в рецессию, даже если это болезненно. Вот что происходит в деловых циклах. Спады вытесняют более слабые компании, оставляя больше возможностей для более здоровых. Отрицательные ставки делают наоборот, поддерживая так называемые «зомби» фирмы.



«Что случится в случае рецессии?» - спросил Шерман. «Капитализм говорит, что компании, которыми опрометчиво управляют, должны исчезнуть».



Deutsche Bank особенно уязвим для дальнейшего снижения ставок



Банки теперь готовятся к тому, что ЕЦБ опустит ставки еще ниже.



На прошлой неделе Драги заявил, что «все еще необходимо достаточное количество денежных средств» для стимулирования инфляции и «смягчения» глобального роста.



Немецкая банковская ассоциация выступила с заявлением, предупреждающим о том, что план ЕЦБ по «усилению своей сверхнормативной» позиции является «повторным и тяжелым бременем для банков, финансовой стабильности, вкладчиков и компаний».



Deutsche Bank особенно подвержен риску.



По словам Goldman Sachs, снижение ставки всего на 0,2 процентных пункта приведет к потере 42% предполагаемой прибыли Deutsche Bank в 2019 году. Это, безусловно, огромная потеря для любого банка еврозоны.



Goldman Sachs сообщает, что банки, подверженные наибольшему риску из-за отрицательных ставок, - это те, которые имеют существенный баланс текущих счетов в розничных магазинах и низкий уровень текущей доходности. Дойче Банк попадает в обе эти категории одновременно.



ЕЦБ стремится смягчить удар



Финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке заявил аналитикам на прошлой неделе, что банк «очень хорошо осведомлен о предстоящей угрозе» от дальнейшего снижения ставок.



Правовые ограничения ограничивают способность банков перекладывать убытки от отрицательных процентных ставок на розничных клиентов, хотя некоторые расходы они все же передают через комиссионные.



«В течение некоторого времени мы ввели сборы за депозиты и платежи по счетам», - сказал фон Мольтке. «Это просто процесс, который должен продолжаться для нас и всей отрасли».



Что касается корпоративных клиентов, Deutsche Bank сказал, что он усердно работает, чтобы «убедиться, что мы перешли на отрицательные ставки везде, где можем».



Хотя банки редко взимают с клиентов отрицательные процентные ставки, Deutsche Bank дал понять, что, возможно, придется изменить эту политику.



Хорошей новостью является то, что ЕЦБ объявил о готовности попытаться «смягчить» последствия отрицательных процентных ставок. Сотрудники центрального банка разрабатывают многоуровневую систему резервов, которая освобождает некоторые депозиты от самых штрафных ставок. В Банке Японии существует система, в которой большинство депозитов до определенного уровня избегают самых низких ставок. Швейцарский национальный банк, еще один центральный банк с отрицательными ставками, также имеет многоуровневую систему, чтобы облегчить потери для банков.



Goldman Sachs сообщает, что многоуровневая система будет «критической» частью любого дальнейшего снижения ставок ЕЦБ.



«Без этого и так крайне сложная операционная среда станет еще хуже», - говорится в сообщении.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Представитель Зеленского заявил, что Украина готовится к зиме без транзита газа из России 29 июля в 16:13 Торговля Чиновники предлагают стимулировать граждан к страхованию жилья 29 июля в 15:41 Страхование Визит Медведева на Курилы вызвал недовольство в Токио 29 июля в 14:17 Внешняя политика Врачей будут премировать за диагностирование рака при диспансеризации 29 июля в 13:09 Медицина