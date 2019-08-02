Продажи Huawei выросли на 23%, несмотря на санкции США

Продажи подскочили до более чем 58 миллиардов долларов за первые шесть месяцев этого года, чему способствовал рост продаж смартфонов китайской технологической компании, также как и рост числа контрактов на развитие сетей 5G, говорится в опубликованном во вторник отчете компании.



Компания из Шэньчжэня заявила, что выручка за первое полугодие 2019 года подскочила примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Huawei продает больше телекоммуникационного оборудования, чем любая другая компания в мире, и является ведущим брендом смартфонов, конкурирующим с такими компаниями, как Samsung и Apple.



Последний отчет компании о доходах появился спустя более чем через два месяца после того, как США наложили новые ограничения на китайскую фирму. Вашингтон поместил Huawei в черный список для торговли еще 16 мая, запретив американским компаниям продавать китайскому технологическому гиганту программное обеспечение и комплектующие без получения специальных лицензий.



Во вторник председатель правления Huawei Лян Хуа заявил, что, несмотря на ограничения, введенные в действие в США, деятельность компании проходит гладко, добавив, что их «основные продукты не претерпели существенных изменений».



Торговый черный список «оказал некоторое влияние на наше развитие, но масштабы и степень воздействия поддаются контролю», сказал он журналистам в Шэньчжэне.



Он добавил, что денежные потоки были положительными в течение первых шести месяцев года, и сказал, что компания ожидает, что сможет использовать свои денежные средства для поддержания «долгосрочного развития».



Но Лян при этом признал, что проблемы все же будут.



«Объективно мы все еще сталкиваемся с трудностями, а предстоим еще большее количество проблем, - сказал Лян. - Во второй половине [этого года] и в следующем году мы все еще столкнемся с нарастающими трудностями».



Китайская технологическая фирма стала разменной монетой в торговой войне между США и Китаем. Еще до появления черного списка торговли Соединенные Штаты пытались обуздать амбиции Huawei стать мировым лидером в области беспроводных технологий следующего поколения, или 5G.



Вашингтон призывает союзников ограничить или запретить использование оборудования Huawei в своих сетях 5G, утверждая, что Пекин может использовать продукты компании, чтобы шпионить за другими странами. Huawei отрицает, что любой из ее продуктов представляет угрозу для национальной безопасности.



И хотя продажи смартфонов Huawei растут, а они выросли на 24% до 220,8 млрд юаней (32 млрд долларов) за первую половину 2019 года, Лян сказал, что компания потеряла позиции на рынках за пределами Китая.



Ограничения США создали неопределенность для отношений Huawei с ключевыми партнерами компании, включая Google и операторов мобильной связи, которые продают смартфоны компании.



Смартфоны Huawei работают под управлением операционной системы Google Android и поставляются с популярными приложениями, такими как Google Maps и Gmail. Без доступа к сервисам Google устройства Huawei становятся намного менее привлекательными для пользователей за пределами Китая.



В современных смартфонах Huawei, таких как флагман Mate 20 X, разрешено использовать операционную систему Android и сервисы Google. Но Лян сказал, что «решать Соединенным Штатам», сможет ли Huawei продолжать использовать программное обеспечение Google в будущих моделях телефонов.



Huawei также разрабатывает собственную операционную систему. Но компания подтвердила, что она будет по возможности использовать сервисы и программное обеспечение Google.



По материалам www.edition.cnn.com