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Центробанк повысил курс доллара на 7 августа до 65,20 рубля
6 августа в 15:04 Финансовые рынки 0 118 Васильева Елена
ЦБ РФ на 7 августа установил официальный курс доллара США на уровне 65,2030 рубля. Это выше предыдущего показателя на 14,84 копейки.
Официальный курс евро вырос на 69,71 копейки и составляет 73,0730 рубля.
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