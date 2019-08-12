ЦБ РФ повысил курс доллара на 13 августа до 65,43 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара США на 13 августа на уровне 65,4287 рубля. Это выше относительно предыдущего показателя на 17,44 копейки.



Официальный курс европейской валюты регулятор повысил на 10,35 копейки, что составляет 73,1231 рубля.