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ЦБ РФ повысил курс доллара на 13 августа до 65,43 рубля
12 августа в 15:31 Финансовые рынки 0 178 Васильева Елена
Центробанк установил официальный курс доллара США на 13 августа на уровне 65,4287 рубля. Это выше относительно предыдущего показателя на 17,44 копейки.
Официальный курс европейской валюты регулятор повысил на 10,35 копейки, что составляет 73,1231 рубля.
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