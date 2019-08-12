США задержат повышение пошлин на сотовые телефоны и игрушки китайского производства Сегодня в 10:43 Финансовые рынки 133 Васильева Елена 1 Изображение

Это последнее изменение в тарифной войне президента Дональда Трампа, который неоднократно использовал угрозы увеличить импортные пошлины на товары из Китая и других стран, включая Мексику, в качестве рычага на переговорах.



Трамп, который частично проводит кампанию за переизбрание в ходе своей торговой войны в Китае, сказал, что этот шаг был отчасти разработан, чтобы избежать излишних затрат для потребителей, для которых скоро начнется праздничный сезон.



«Мы отложили повышение, чтобы рост цен не произошел к сезону рождественских покупок, - сказал Трамп журналистам по пути в западную Пенсильванию. - Повышение тарифов в данный момент может негативно отразиться на людях».



Этот шаг был сделан после телефонного разговора между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, министром финансов Стивеном Мнучином и вице-премьером Китая Лю Хэ, в ходе которого стороны договорились провести переговоры по телефону в течение двух недель, говорится в заявлении министерства торговли Китая. Не было никакого упоминания о том, встретятся ли переговорщики лично в следующем месяце в Вашингтоне, как было запланировано ранее.



Последние несколько дней Трамп и его помощники были напуганы турбулентностью на рынках, и президент поощрял чиновников находить способы изменить ситуацию, поскольку рынки продолжают стремительно падать.



В своих комментариях журналистам Трамп сказал, что его переговорщики встретились со своими китайскими коллегами с положительным результатом, и что «они действительно хотели бы заключить сделку».



Президент также удостоверился, что фондовый рынок - его любимая измерительная шкала - «начал подъем» по многим причинам, включая новости о тарифах.



Объявление США сразу же вызвало резкий скачок акций, что свидетельствует о том, насколько сильно продолжающаяся торговая война оказывает давление на рынки. Растущее беспокойство по поводу глобального замедления экономического роста способствовало решению Федерального резерва в прошлом месяце снизить процентные ставки.



В прошлом году Трамп ввел тарифы на товары, произведенные в Китае, на сумму около 250 миллиардов долларов. В группу «пострадавших» вошли промышленные материалы и комплектующие.



Ранее в этом месяце он заявил, что с 1 сентября он добавит новый 10% -ный тариф на дополнительные 300 миллиардов долларов китайской продукции, что фактически облагает налогом все китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты.



«Торговые переговоры продолжаются, и в ходе переговоров было решено, что США начнут с 1 сентября вводить небольшой дополнительный тариф в размере 10% на оставшиеся 300 миллиардов долларов товаров, поступающих из Китая в нашу страну», - написал он в то время.



Тарифная угроза вызвала предупреждение американских компаний о том, что дополнительные расходы лягут на плечи потребителей. Задержка введения пошлин до декабря будет означать повышение тарифов прямо перед Рождеством, но спустя достаточно много времени после того, как праздничные товары будут импортированы в США.



Офис торгового представителя США заявил в своем заявлении во вторник, что он также исключит некоторые продукты для здоровья и безопасности, а также из соображений национальной безопасности, из любого списка.



С 1 сентября по некоторым товарам все же будет действовать 10% -ный тариф, включая некоторые продукты питания, от арахиса до сыра и мяса. Перчатки, шарфы и лыжные ботинки также остаются в списке облагающихся новыми пошлинами товаров, как и бейсбольные мячи, футбольные мячи, коньки и книги.



Более половины импорта обуви из Китая остаются в сентябрьском списке, в то время как остальные будут подвержены действию тарифов с 15 декабря, сообщают дистрибьюторы обуви и ретейлеры Америки. Хотя большинство потребительских технических продуктов, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты, попали в декабрьский список, в сентябре все равно под действие повышения попадут продукты на сумму около 52 миллиардов долларов, включая смарт-динамики, принтеры и телевизоры.



Трамп по-прежнему разочарован отсутствием прогресса в Китае и успехами его команды в ведении торговых переговоров. Помощники президента говорят, что торговая война с Китаем продлилась намного дольше, чем ожидалось, и даже те, кто настроен достаточно оптимистично, в частном порядке заявили, что не ожидают ее скорейшего разрешения.



Лайтхайзер и Мнучин недавно летали в Шанхай, чтобы встретиться со своими китайскими коллегами и договориться о возобновлении переговоров, но, по словам достоверных источников из их окружения, эти встречи не увенчались успехом, что и заставило президента угрожать дополнительными тарифами.



Президент во вторник написал в Твиттере жалобу на то, что Китай не покупает сельскохозяйственную продукцию США, хотя он неоднократно заявлял, что Китай возобновит закупки американских товаров, особенно соевых бобов, в качестве условия ограничения или отмены американских тарифов.



«Как обычно, Китай сказал, что они будут покупать «большие» у наших крупных американских фермеров. Пока они не сделали то, что сказали. Может быть, ситуация все-таки изменится», - написал президент.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Водная блокада Крыма со стороны Украины не помешала развитию полуострова Сегодня в 15:40 Политика Песков: переход на четырехдневную рабочую неделю в Кремле не обсуждается Сегодня в 15:09 Государство ГД предлагает запретить эксплуатировать старые автомобили Сегодня в 09:49 Общество В Минтруде заявили, что вводить сокращенную рабочую неделю работодатели могут уже сейчас 13 августа в 16:42 Рынок труда