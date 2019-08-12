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Уровень реальной зарплаты россиян вырос в июле на 3,5% в годовом выражении

19 августа в 18:13 Финансовые рынки 0 178 Васильева Елена
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Уровень реальной начисленной заработной платы в РФ вырос в июле текущего года на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата.

По сравнению с июнем текущего года, при этом, реальные зарплаты снизились на 7,2%, а в период с января по июль текущего года данный показатель вырос на 2,1% к показателю прошлого года.

Средняя номинальная зарплата выросла в июле на 8,2% к уровню июля прошлого года и составляет 45 900 рублей. В период с января по июнь данный показатель увеличился на 7,2% до размера в 46 165 рублей.
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