Американо-китайская торговая война вновь обострилась

Последняя серия пошлин, которые Соединенные Штаты и Китай наложили друг на друга, вступила в силу в воскресенье. Новый этап торговой войны начался после того, как Вашингтон объявил в начале августа, что он введет 10% -ные тарифы - впоследствии повышенные до 15% - на китайский импорт стоимостью в 300 миллиардов долларов. В Пекине ответили пошлинами, которые составили от 5% до 10% на американские товары на сумму около 75 млрд долларов.



Последний шаг Вашингтона касается китайских товаров, таких как телевизоры и одежда, а это увеличит расходы обычных американских потребителей. Стремясь смягчить удар по праздничным покупкам, правительство США отложило реализацию около половины из пошлин до 15 декабря.



Дополнительные тарифы появляются по мере того, как растут опасения по поводу замедления глобального роста и страх перед рецессией преследует несколько крупных мировых экономик. Инвесторы и руководители предприятий и компаний во всем мире отчаянно нуждаются в каких-либо признаках того, что две страны скоро все же достигнут перемирия.



Президент Дональд Трамп отказался сообщить в пятницу, будет ли он разговаривать с президентом Китая Си Цзиньпином в выходные.



«Я не могу рассказать вам пощдробностей, но мы говорим с Китаем. Я не могу также рассказать вам, говорю ли я лично с Си», - сказал Трамп.



Трамп также сказал, что плохо управляемые компании используют тарифы в качестве оправдания для борьбы за свой бизнес.



Мировые биржи провели большую часть прошлой недели в состоянии тревоги. Комментарии Трампа о том, что Китай изъявил желание вернуться за стол переговоров, помогли рынкам немного подняться. Но отчужденный ответ Пекина - представитель министерства иностранных дел сказал, что он не слышал о таком телефонном звонке - вновь вызвал рыночные колебания.



Эффект хлыста стал настолько явным, что даже малейшее предположение о хороших новостях из Китая в конце недели вызвало подъем рынка. Представитель министерства торговли заявил журналистам, что страна готова решать торговые проблемы со «спокойным отношением» - замечания, которые способствовали росту акций как на Уолл-стрит, так и в Азии.



«Это звучит не так уж и многообещающе», - написал Джеффри Холли, старший аналитик по рынку в Азиатско-Тихоокеанском регионе в корпорации Oanda, в исследовательской заметке, опубликованной в пятницу. Но, учитывая «хрупкость» рынков в начале недели, инвесторы «вероятно, продолжили бы отток капитала» без последующих комментариев из Китая, добавил он.



Это не обязательно означает, что хорошие новости уже не за горами. Хотя Вашингтон и Пекин должны провести еще один раунд торговых переговоров в сентябре, ни одна из сторон не сказала, когда именно состоятся эти обсуждения. А Министерство торговли Китая предложило Соединенным Штатам отказаться от введения новых пошлин, чтобы обе стороны могли продвигаться вперед в переговорном процессе.



«Вопрос, который мы действительно должны обсудить, состоит в том, чтобы отменить повышение тарифов на китайские товары на сумму 550 миллиардов долларов и предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны», - заявил в четверг журналистам официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн. Он имел в виду тарифы, введенные в эти выходные, а также повышение существующих тарифов со стороны США, которым Трамп угрожает к 1 октября.



«Я полагаю, что рынок слишком позитивно интерпретировал последние события», - пишет в пятницу в своей заметке экономист компании ING Group Айрис Пэнг (Iris Pang).



Во-первых, Трампу было бы очень трудно так быстро отступить, сказала она, добавив, что даже не уверена в том, что сентябрьские дискуссии вообще будут иметь хоть малейший смысл.



«Даже если запланированные на сентябрь встречи состоятся, обе стороны могут просто подтвердить другой стороне свои предварительные условия для дальнейших переговоров», - добавила Пэнг. «И представители обеих держав, скорее всего, будут настаивать на том, что другая сторона должна сначала пойти на уступки. И это не означает никакого прогресса».



По материалам www.edition.cnn.com