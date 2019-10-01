Банк России снизил уровень ключевой ставки до 7%

Совет директоров ЦБ РФ в первый раз с 2014 года снизил уровень ключевой ставки до 7% на фоне замедления инфляционного процесса. Об этом говорится в сообщении Банка России.



В сообщении регулятора отмечается: «Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых. Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы».



Центробанк не исключает также возможности дальнейшего снижения уровня ключевой ставки в ходе одного из ближайших заседаний.



В сообщении поясняется: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».