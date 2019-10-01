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Силуанов: существуют основания для дальнейшего снижения уровня ключевой ставки
Сегодня в 16:53 Финансовые рынки 0 88 Васильева Елена
Существуют объективные предпосылки для дальнейшего снижения в текущем году уровня ключевой ставки. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ РФ уровень ключевой ставки был снижен до 7% на фоне замедления инфляционных процессов.
Силуанов сказал: «Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции и Центральный банк в своем коммюнике объявил о том, что это возможно не последнее снижение. Мы ждем дальнейших решений ЦБ в этом направлении».
Министр добавил: «Основания для снижения ставки – они все собственно на лицо. В первую очередь, это более низкие темпы инфляции, чем мы ожидали в первоначальном прогнозе».
Он не прогнозирует, до какого уровня может быть снижена ключевая ставка до конца текущего года. На просьбу журналистов спрогнозировать уровень ключевой ставки на конец 2019 года он сказал: «Какой уровень – определяет по законодательству Центральный банк».
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