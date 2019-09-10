На этой неделе забудьте о торговой войне США против Китая: главные события будут происходить в Европе

Марио Драги, который в четверг будет председательствовать на своем последнем решении по процентной ставке в качестве президента Европейского центрального банка, решил сделать что-то необычное: подтолкнуть ставки еще дальше в отрицательную зону и объявить о возобновлении программы покупки облигаций, призванной стимулировать экономику европейского региона.



Такие шаги, за которыми будут пристально следить все мировые рынки, выглядят все более противоречивыми.



Грозовые тучи сгущаются над мировой экономикой, и Европа, которая борется с низким ростом и низкой инфляцией, особенно уязвима. Германия, крупнейшая экономика еврозоны, находится на грани рецессии. Последние экономические данные только подкрепили аргументы в пользу активных действий по защите экономики.



Тем не менее, не все согласны с тем, что ЕЦБ несколько снижает ставки и запускает другую программу покупки активов или количественным смягчением.



В регионе пока нет рецессии. Некоторые обеспокоены тем, что воздействие запланированных мер будет минимальным, и что в настоящее время такие действия могут привести к дальнейшему истощению инструментария Центрального банка. Это может ограничить способность ЕЦБ эффективно вмешиваться в ситуацию на рынке в случае кризиса.



«В целом ставки уже настолько низкие, что мы дошли до того, что осталось совсем мало пространства для маневра», - сказал корреспонденту CNN Business главный специалист по экономическому развитию компании Capital Economics Эндрю Кеннингем.



В частности, в последние дни часть решения уравнения, связанного с покупкой облигаций, вызвала отклик со стороны некоторых политиков ЕЦБ. Они утверждают, что экономика региона еще недостаточно слаба, чтобы оправдать такой радикальный шаг.



Для Драги это сложный заключительный шаг. Вне сомнения, инвесторы, и, возможно, президент Дональд Трамп, обязательно обратят на него внимание, поскольку ситуация в Европе оказывает сильное влияние на все мировые рынки.



Федеральная резервная система проводит свое сентябрьское заседание на следующей неделе. А европейские события подготовят почву для принятия дальнейших решений.



Конечно же, решение ЕЦБ не единственное действие, оказывающее влияние на экономику в Европе.



Внимание также приковано к действиям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который на прошлой неделе вступил в яростное противостояние с парламентом страны, направленное на предотвращение выхода Великобритании из Европейского Союза без сделки по защите экономики. В результате британский фунт стерлингов стремительно полетел вниз.



Сейчас страна находится в ожидании потенциальных выборов, которые Джонсон хочет провести до 31 октября. Парламент может снова проголосовать за то, чтобы дать Джонсону зеленый свет к выводу страны из еврозоны без сделки уже в понедельник. Но шансы на это выглядят не очень хорошо; оппозиционные партии страны заявили, что выступят против этой меры.



По материалам www.edition.cnn.com