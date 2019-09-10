Представители бизнеса хотят решения проблемы Brexit, но не досрочных выборов 10 сентября в 12:24 Финансовые рынки 236 Васильева Елена 1 Изображение

Стремление к определенности представителей британского бизнеса вскоре может быть удовлетворено. Выборы, которые становятся все более вероятными до конца года, могут помочь прояснить обстановку, но это также несет и дополнительные риски.



«Сама по себе ясность – это не очень хорошо, - сказал Каллум Пикеринг, старший экономист в Berenberg Bank. - Это зависит от того, что станет ясно».



Всеобщие выборы могут привести к еще большему тупику, создав новый парламент, в котором ни одна партия не будет иметь явного большинства. Или премьер-министр Борис Джонсон может получить бонус в виде поддержки разрушительного выхода из Европейского союза без сделки. Это также может открыть дверь левому правительству во главе с Джереми Корбином, которое, как опасаются инвесторы, приведет к радикальной новой политике.



Для бизнеса это полная противоположность уверенности в завтрашнем дне. «Есть слишком много способов, которыми сложившаяся ситуация может разрешиться», - сказал Пикеринг.



Перспективы выборов



С 2016 года шум, окружающий Brexit, потряс и бизнес, и инвесторов в Великобритании. Компаниям приходилось сталкиваться с высокими затратами на планирование непредвиденных обстоятельств, одновременно борясь со средой, в которой практически невозможно спланировать будущие инвестиции. Производство, и в частности автомобильный сектор, сильнее всего пострадало от падения спроса. Между тем, фунт упал с почти $1,50 до голосования за Brexit до примерно $1,23 после него. Акции компаний, ориентированных на Великобританию, обесценились гораздо сильнее акций, представленных на рынке США.



Таким образом, выборы все же предоставляют возможность для дальнейшего развития ситуации. Это может увеличить шансы на повторный референдум, который может полностью отменить брексит. И, по крайней мере, считается, что это уменьшает перспективы выхода из ЕС без заключения сделки, что большинство предприятий и инвесторов считают катастрофическим.



«Проблема в том, что отсутствие сделки на самом деле создает самую большую неопределенность», - сказал на прошлой неделе лорд Каран Билимория, вице-президент Конфедерации британской промышленности, лоббирующей интересы промышленности, корреспонденту CNN Ричарду Квесту.



Поскольку беспорядок в процессе брексита уже достиг предела, выборы в этом году выглядят почти гарантированными, даже если точное время все еще остается неясным. Даже если парламент проголосует за призыв Джонсона к выборам до крайнего срока брексита, который наступит 31 октября. Оппозиционные партии, которые хотят этого только после этого срока, будут активно его блокировать. Это исключает неизбежную угрозу выхода из Европейского союза без сделки по защите экономики.



Рискованный бизнес



Пока что инвесторы рассматривают перспективы нового голосования как позитивное событие.



«Мы уже немного знаем о том, что думает рынок [о выборах], потому что фунт неплохо себя чувствует в последние пару дней, - сказал Пикеринг. - Вероятно, на рынках и в бизнес-среде есть надежда, что у нас скоро будет решение всех проблем, связанных с выходом из еврозоны».



Но настроение может быстро измениться на основе результатов выборов.



«Что произойдет, если Борис Джонсон и [сторонник жесткого брексита] Найджел Фарадж объединят свои усилия и вместе пойдут на выборы? Это полностью изменит ситуацию», - сказал Пикеринг.



Если в результате выборов консерваторы Джонсона увеличат свое влияние в парламенте, Джонсон может отменить законодательство, запрещающее выход из Евросоюза без сделки. Положение британской промышленности вернется к исходной точке.



Другая сторона этой медали – абсолютное лейбористское большинство во главе с Корбином, который ужасает некоторых в деловых кругах. В самом последнем манифесте Лейбористской партии от 2017 года четко указывается, что партия «пересмотрит» регулирование финансовой системы и национализирует определенные «ключевые» коммунальные предприятия.



«Вероятно, мы можем получить правительство, которое поддержит более высокие налоги, более высокие расходы и более строгие правила», - сказал Дин Тернер, экономист UBS Wealth Management. Лидеры бизнеса обеспокоены тем, что подобная политика может снизить прибыль, замедлить экономический рост и повлиять на цены активов.



Но Тернер указывает, что лейбористская партия, если она выйдет победителем, скорее всего, будет управлять посредством коалиции или соглашения о сотрудничестве. Это может снизить вероятность того, что партия будет придерживаться любой политики, которую представители промышленности могут считать экстремальной.



«Инвесторы будут гораздо спокойнее относиться к Джереми Корбину, если ему придется вступить в коалицию с либеральными демократами, - сказал Пикеринг. - Они будут сдерживать его худшие инстинкты».



Стратег Deutsche Bank Оливер Харви на прошлой неделе назвал выборы «наименьшим из всех зол». Трудовая политика была бы временной и обратимой, в отличие от «постоянного шока, вызванного Brexit без сделки», написал он в исследовательской записке.



Но недавние опросы показывают, что выборы вполне могут привести к еще одному неспособному к принятию решений парламенту, что вновь поставит промышленность в невыгодное положение.



«Это чистая неопределенность, - сказал Пикеринг. - Есть слишком много вариантов вероятного развития событий».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также У «Боинга» снова проблемы Сегодня в 12:38 Финансовые рынки Приставам разрешат входить в квартиры граждан для надзора за перепланировками Сегодня в 11:40 Государство Счетной палатой выявлены нарушения исполнения бюджета за прошлый год на 426 млрд рублей Сегодня в 11:18 Экономика и бюджет Медведев: важность форматов G7 или G8 нельзя раздувать избыточно 10 сентября в 17:51 Политика