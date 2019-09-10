У «Боинга» снова проблемы

Никто не пострадал в ходе теста, который состоялся в пятницу. Еще на земле, на начальном этапе проведения испытаний, была зафиксирована деформация крыльев. Компания «Боинг» признала, что в ходе теста крылья самолета согнулись «до уровня, намного превышающего все, что ожидалось в коммерческой эксплуатации», и что проблема возникала в 99% случаев во время проведения теста.



К тому же, во время испытаний задняя часть фюзеляжа разгерметизировалась, говорится в заявлении Boeing. Один из специалистов, вовлеченный в проведение испытаний, заявил, что одна из дверей просто отвалилась от самолета. Компания заявила, что в настоящее время изучает результаты испытаний, чтобы определить причину возникновения данной проблемы.



Акции Boeing упали с максимума дня на фоне новостей о неудачном тестировании, однако падение составило всего 3%, показав, что инвесторы не были потрясены отчетом о проведении испытаний.



Самолет еще не поступил в эксплуатацию, и его дебют уже был перенесен из-за проблем с новым двигателем General Electric, GE9X, крупнейшим в мире коммерческим реактивным двигателем. В компании «Боинг» сказали, что не верит, что неудавшееся испытание «окажет значительное влияние на конструкцию самолета или на общий график нашей программы испытаний».



Лайнер 777X является ключевым продуктом для Boeing. Этот самый длинный из коммерческих самолетов сможет перевозить от 400 до 425 пассажиров в двух классах, а также летать на маршрутах длиной до 14075,2 километров.



Boeing уже принял заказы на 344 самолета модели 777X.



Проблемы с авиалайнерами 777X дополняются гораздо более серьезными проблемами с Boeing 737 Max, самым продаваемым самолетом компании, которая так и не выполнила заказы на более чем 4500 самолетов данной модификации.



Полеты почти 400 из уже поставленных авиакомпаниям самолетов были запрещены с середины марта после двух смертельных аварий, в результате которых погибли все 346 человек на борту лайнеров. «Боинг» надеется получить разрешение на то, чтобы самолеты снова начали совершать полеты уже к следующему месяцу. Точные сроки, когда регуляторы позволят Boeing 737 Max летать снова, неизвестны.



Boeing также опубликовала во вторник данные о продажах и поставках за август. В отчете показаны только шесть новых заказов, по сравнению с 99 за тот же месяц прошлого года. Частично это снижение связано с тем, что 2018 год был успешным годом для авиастроителей, и многие клиенты уже сделали заказы для удовлетворения своих долгосрочных потребностей.



Но заказы были также очень низкими, так как Boeing 737 Max был прикован к земле. С момента запрета полетов «Боинг» сообщил только о 73 заказах по сравнению с 497 заказами за тот же период год назад.



Два из заказов за последний месяц были для неизвестного покупателя, который заказал 787-9 Dreamliners. Источник, знакомый с книгой заказов «Боинга», подтвердил, что эти два заказа представляют собой только изменение более раннего заказа на три Boeing 737 Max.



Boeing не раскрывает цены, согласованные с покупателем для трех Boeing 737 Max или же двух Dreamliners, которыми заменили этот предыдущий заказ. Скорее всего, покупатель заплатит больше за два Dreamliner, стоимость которых по прейскуранту составляет 292,5 миллиона долларов за каждый. Прайс-лист на Boeing 737 Max варьируется в зависимости от модели от 99,7 до 134,9 млн долларов. Но поставки редко осуществляются по заявленной цене.



По материалам www.edition.cnn.com