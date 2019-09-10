Соединенные Штаты отложили введение пошлин на китайские товары: рынки растут

В среду Китай объявил, что отменит пошлины на некоторые товары из США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп последовал собственным планам отложить введение новых пошлин на китайские товары на две недели.



В четверг индекс китайской Shanghai Composite вырос на 0,2%, в то время как индекс японской Nikkei вырос на 0,9%. Южнокорейские рынки были закрыты на праздник.



Фьючерсы на рынках США также выросли. Фьючерсы на Dow выросли на 115 пунктов после закрытия, что составляет 0,4%. Фьючерсы на S & P 500 также продемонстрировали рост на 0,4%, в то время как фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,6%.



Трамп объявил, что задержка введения пошлин на китайские товары является признаком «доброй воли». Он сказал, что повышение тарифов на товары на сумму в 250 миллиардов долларов с 25% до 30% будет перенесено с 1 октября – 70-летия Китайской Народной Республики – на 15 октября.



Заявление об освобождении от пошлин некоторых групп американских товаров, объявленное Китаем, также указывает на «оливковую ветвь», которая предполагает готовность страны положить конец или, по крайней мере, снять эскалацию напряженности между двумя сторонами, сказал Стивен Иннес, рыночный стратег Азиатско-Тихоокеанского региона в компании AxiTrader.



Однако, по мнению Иннеса и других аналитиков, слабые экономические показатели обеих стран, вероятно, подпитывают желание достичь хоть какого-то соглашения. Американское производство, например, этим летом сократилось впервые за три года.



Этот сектор – «именно та часть экономики, которую президент больше всего хочет защитить», - пишет Иннес в аналитической записке.



Между тем экономические показатели Китая указывают на то, что снижение мирового спроса на товары и введение пошлин оказывают давление на экономику страны.



Ху Сицзинь, редактор китайского государственного средства массовой информации Global Times, заявил Bloomberg в среду, что не следует рассматривать отсрочку введения пошлин против Китая как «уступку» со стороны США. Но заявление китайского правительства по-прежнему «отражает растущее влияние пошлин на все более обширные сферы китайской экономики», - пишет Жингуй Пан, аналитик IG Group.



Другие аналитики также указали, что послабления со стороны Китая, которые вступают в силу 17 сентября и продлятся в течение года, пока не включают основные товары, на которые распространяются пошлины, такие как соевые бобы или мясо. Вместо этого они включают такие продукты, как креветки, рыбную муку и лекарства от рака.



«Китайские тарифы, которые действительно имеют значение, - это тарифы на сельскохозяйственную продукцию и производственные товары США, производимые в основном в штатах, которые традиционно оказывают Дональду Трампу сильную поддержку», - заявил в среду Артур Балушинский, руководитель исследовательской работы в Henderson Rowe. «Мы просто не видим, что Китай готов вести переговоры по ним до того, как действительно начнется гонка за президентские выборы в США».



Ожидается, что в ближайшие недели делегации Соединенных Штатов и Китая вновь встретятся в Вашингтоне лицом к лицу для очередного раунда торговых переговоров. Эксперты ранее отмечали, что достичь подлинного компромисса будет трудно, поскольку Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай осуществил радикальные структурные изменения, которые означали бы значительное снижение роли государства в экономике. Китай не желает проводить реформы, которые отменили бы его основную модель государственного развития.



Другие движения на рынках Азии



Гонконгский индекс Hang Seng был единственным проигравшим среди основных азиатских индексов в четверг. Он упал на 0,2%, снизившись по вине Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. Акции компании, которая владеет Гонконгской фондовой биржей, упали на 3,5% в четверг – на следующий день после того, как она сделала предложение о поглощении Лондонской фондовой бирже на 37 миллиардов долларов.



Аналитики Citi Research понизили рейтинг компании после того, как было объявлено о попытке приобретения, сославшись на серьезные регуляторные барьеры.



Тем временем Anheuser-Busch InBev – крупнейшая пивоваренная компания в мире – заявила в четверг, что возобновит исследование потенциального IPO в Гонконге для своего азиатского бизнеса. Компания ранее в июле отложила этот план.



Акции Cathay Pacific, ведущей авиакомпании Гонконга, упали на 0,8% в четверг после того, как авиаперевозчик объявил о снижении пассажиропотока на 11,3% в августе по сравнению с годом ранее. Продолжающиеся массовые акции протеста в городе нанесли ущерб авиакомпании.



«Август был невероятно сложным месяцем как для Cathay Pacific, так и для всего Гонконга, - заявила авиакомпания в среду после закрытия рынка. - Общее количество туристов, прибывающих в город, составило только половину от традиционно пребывающих в последний месяц летних каникул, и это значительно повлияло на производительность наших авиакомпаний».



По материалам www.edition.cnn.com