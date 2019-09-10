Ассоциация банков России предложила лишить владельцев криптовалют анонимности

Ассоциацией банков России (АБР) подготовлена концепция оборота децентрализованных криптовалют, лишающая владельцев виртуальных цифровых активов анонимности. Об этом в ходе XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век» рассказал вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков.



Данные активы, предположительно, будут использоваться в рамках исполнительных производств в качестве взыскания. Козлачков пояснил: «Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов. Это даст возможность кредиторам в рамках судебной процедуры установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу».



По факту вынесения судебного решения будет устанавливаться принадлежность цифровых активов. Владелец затем будет должен передать пароли от электронных кошельков. За отказ передавать пароли или сокрытие цифровых активов АБР предложила, как пояснил вице-президент Ассоциаци, ввести уголовную ответственность. Он также заявил, что подобные меры обеспечат достаточную защиту проводимых с виртуальными активами сделок и снизят связанные с их анонимностью риски.



Кроме того, предполагается также создание двух контуров налогообложения для физических и юридических лиц. Приобретение услуг и товаров за криптовалюту было предложено облагать налогом как товарообменную операцию, а сделки по реализации и покупке криптовалют за национальную валюту – налогом на прибыль. Модель налогообложения физлиц будет действовать аналогично с системой налогообложения инвесторов на рынках ценных бумаг.



В налоговое законодательство будут введены нормы, обязывающие физлиц декларировать покупки виртуальных активов, как и платить налоги по факту их продажи.



Козлачков, являющийся одним из авторов концепции, отметил: «Мы попытались системно описать правовую модель, которая позволяет вписать обращение новых технологий в существующую модель хозяйственного оборота традиционного имущества. С одной стороны, мы озабочены отнять инструмент у мошенников, с другой - дать возможность легально пользоваться инструментом и платить налоги».