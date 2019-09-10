Цены на нефть взлетели: Саудовская Аравии нарушает мировые поставки после атаки беспилотников 16 сентября в 16:37 Финансовые рынки 210 Васильева Елена 1 Изображение

Первоначально цены выросли на 18%, но снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье вечером, что он разрешил использование нефти из чрезвычайных запасов страны. Трамп сказал, что нефть из стратегического нефтяного резерва будет использоваться «для обеспечения хорошего снабжения рынков». Запас США является крупнейшим резервом нефти в мире.



По данным двух саудовских источников, знакомых с нефтяными операциями в королевстве, забастовки на государственной нефтяной компании Saudi Aramco привели к значительному спаду производства, и восстановление производства до их предыдущего уровня «займет недели, а не дни». «Это беспрецедентный масштаб и влияние», - сказали они.



Американские фьючерсы на нефть торговались по цене более 59 долларов за баррель – на 10% выше предыдущего уровня – в Нью-Йорке в понедельник утром. Фьючерсы на нефть марки Brent, мировой ориентир, торгуются на уровне почти 66 долларов за баррель, увеличившись на 10%.



Фьючерсы на бензин, тем временем, подорожали примерно на 9%.



«Это огромное потрясение», - сказал Том Клоза, главный аналитик по нефти Службы информации о ценах на нефть, которая следит за ценами на нефть в Соединенных Штатах. «Это самый большой шок для нефтяных рынков со времен [урагана] Катрины. И, как и Катрина, он будет преследовать нас месяцами, по крайней мере, неделями».



Клоза сказал, что цены на бензин, скорее всего, «поползут вверх» этой осенью, а не будут неуклонно падать, как это исторически происходило.



Рынки по всему миру в состоянии готовности



Цены на нефть падали. Brent закрылась на уровне $60,22 за баррель в пятницу, по сравнению с максимумом в $74,57 в апреле. В Соединенных Штатах цена нефти WTI, закрылась на уровне 54,85 доллара, что на 17% ниже апрельских максимумов.



Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сократила производство нефти и других энергоносителей в рамках усилий ОПЕК по повышению цен. Королевство производит примерно 10% от общего объема мировых поставок в 100 миллионов баррелей в день.



В субботу скоординированные удары беспилотников по ключевым нефтяным объектам Саудовской Аравии повредили около половины нефтяных мощностей королевства, чем нарушили 5% ежедневных мировых поставок нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате добыча нефти и газа снизилась на 5,7 миллиона баррелей в день.



Фондовые рынки всего мира отреагировали на новость.



Акции CNOOC, крупнейшего в Китае производителя морской нефти, подскочили на 8,7% в Гонконге, что делает его лучшим игроком на Hang Seng. PetroChina, второй по значимости игрок на Hang Seng и крупнейший в Азии производитель нефти и газа, вырос на 7,4%. А Sinopec, крупнейший мировой нефтеперерабатывающий завод, который также торгуется с индексом, подскочил на 3,4%. PetroChina и Sinopec также торгуют в Шанхае, и их акции там также выросли.



Акции авиакомпаний в Азии тем временем упали. Топливо – огромная статья расходов для авиакомпаний, поэтому их акции, как правило, страдают, когда происходит значительный всплеск на нефтяном рынке.



Акции всех трех крупнейших авиакомпании Китая резко упали в Гонконге. China Eastern Airlines упала более чем на 4%, в то время как China Southern Airlines и Air China упали как минимум на 2,5%. Все три торгуются и в Шанхае, и они также упали на этом рынке.



Cathay Pacific, флагманская авиакомпания Гонконга, упала на 3,9%. Эта авиакомпания уже боролась с последствиями нескольких месяцев протестов за демократию в городе.



В Индии два государственных нефтеперерабатывающих предприятия страны были в числе крупнейших проигравших на Бомбейской фондовой бирже в понедельник. Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum упали примерно на 6% в начале торгов. Обе компании были частью консорциума, который в прошлом году подписал соглашение с Saudi Aramco на 44 миллиарда долларов США о строительстве в Индии «мегаперерабатывающего» завода.



Подсчет убытков



Долгосрочное воздействие шока на нефтяные рынки будет зависеть от того, сколько времени потребуется Saudi Aramco, чтобы полностью вернуться в строй.



«Небольшой рост в 2–3 доллара за баррель возникнет, если ущерб окажется проблемой, которая может быть быстро решена, и 10 долларов, если ущерб объектам Aramco будет значительным», - сказал Айхам Камел из Eurasia Group в аналитической записке.



Падение цен на акции также зависит от того, сколько времени потребуется Саудовской Аравии, чтобы возобновить добычу, сказал Оскар Йи, аналитик Citi Research в Гонконге, в отчете в понедельник.



Керри Крэйг, стратег по глобальному рынку в JPMorgan Asset Management, базирующейся в Австралии, сказала, что готовность производителей нефти проникать выбросить на рынок свои резервы может смягчить рост цен в ближайшей перспективе.



Но она отметила в записке, что «большая проблема заключается в том, что премиальные рынки сделают для того, чтобы отразить риск дальнейших атак».



Стратегический резерв США



Между тем, администрация Трампа пытается смягчить любой ущерб от ценового шока. Нефтяной запас страны содержит 645 миллионов баррелей. Он был создан Конгрессом после нефтяного эмбарго ОПЕК в 1970-х годах. После этого, он был использован только три раза, последний раз в июне 2011 года, когда гражданские беспорядки в Ливии привели к прекращению мирового экспорта нефти. Правительство США, обеспокоенное тем, что перебои с поставками будут угрожать хрупкой мировой экономике, все еще восстанавливающейся после Великой рецессии, приказало продать 30 миллионов баррелей.



Он также был вскрыт в 2005 году после того, как ураган Катрина опустошил нефтяную инфраструктуру страны вдоль Мексиканского залива. Его первое применение было в 1991 году, когда Соединенные Штаты напали на Ирак в ходе операции «Буря в пустыне».



Запас представляет собой комплекс из четырех резервуаров вдоль побережья залива в штатах Техас и Луизиана, которые имеют глубокие подземные хранилища, расположенные на глубине от 2000 до 4000 футов под поверхностью. Любая нефть, использующаяся из стратегического запаса, не дала бы немедленного увеличения мировых поставок. Ее нужно извлечь из хранилища и затем продать на мировом рынке, процесс, который может занять около двух недель.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Положение китайской экономики ухудшается. Это делает торговую сделку более вероятной 16 сентября в 14:00 Финансовые рынки Эксперт: в России еще нет глобальной закредитованности граждан 16 сентября в 13:31 Банки и кредитование Курс доллара снижается 16 сентября в 12:52 Финансовые рынки Пушилин: в ответ на неисполнение Киевом минских соглашений должны быть введены санкции 16 сентября в 12:31 Внешняя политика