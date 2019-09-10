Цены на нефть упали после заявления Саудовской Аравии о восстановлении производства

Фьючерсы на американскую нефть упали на 5,7% до $59,24 за баррель. По данным Refinitiv, это было самое значительное однодневное падение для американской нефти с 1 августа. Цены на нефть первоначально упали после того, как Reuters сообщило, что добыча нефти в Саудовской Аравии вернется к норме в течение двух-трех недель. Во вторник во второй половине дня министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что экспорт нефти из страны не снизится в сентябре, поскольку королевство будет опираться на резервы для поддержания стабильности экспорта.



Инвесторы восприняли это как положительный знак после нападений, совершенных в выходные на нефтяные производства в Саудовской Аравии.



Стоимость нефти Brent, являющейся международным ориентиром, упала на 6,5% до 64,55 доллара. В понедельник цены на нефть взлетели более чем на 14%.



Фондовые биржи США закрылись с небольшим повышением, прирост произошел непосредственно перед закрытием рынка. Индекс Dow (INDU) поднялся на 0,1% или на 32 пункта, в то время как S & P 500 (SPX) закрылся с повышением на 0,3%. Индекс Nasdaq Composite (COMP) закрылся с повышением на 0,4%.



В других странах биржи закрылись преимущественно в минусе.



Внимание инвесторов на фондовых рынках переключилось с нефти на Федеральный резерв, который начинает двухдневное заседание по монетарной политике, кульминацией которого станет обновление сегодня процентных ставок.



Ожидается, что снижение ставки на четверть процентного пункта упало до менее чем 50%, согласно инструменту CME FedWatch. Это на 92% меньше, чем на прошлой неделе, когда большинство все еще ожидали снижения ставок.



Сокращение на полпроцента больше не учитывается.



«Существовали различные объяснения ожидаемых изменений, будь то более сильные данные на прошлой неделе, улучшение рисковых ожиданий, оптимизм в отношении торговой войны и даже более высокий потенциал инфляции после скачка цен на нефть», - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка в Oanda.



«Какова бы ни была причина, это было бы интересным шагом со стороны ФРС провести заседание, которое почти наверняка вызвало бы гнев президента Трампа, хотя к этому времени они уже должны привыкнуть», - добавил Эрлам.



Инвесторы также были обеспокоены резким скачком ставки по кредитам, произошедшей достаточно неожиданно. Ставка РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement), которая является ставкой по займам, которую банки взимают друг с другом за краткосрочные кредиты, подскочила в одночасье, что указывает на низкую ликвидность рынка. ФРС Нью-Йорка выделила 53 миллиарда долларов на компенсации. Рынок казначейских облигаций США является одним из самых ликвидных в мире, поэтому резкий рост ставки РЕПО был неожиданным.



Экономические данные оказались лучше предварительных прогнозов, но усилили опасения инвесторов по поводу того, что ФРС может сдержать снижение ставок. Промышленное производство оказалось сильнее, чем ожидалось в августе, хотя в августе обрабатывающий сектор США впервые сократился.



Между тем, индекс жилья Национальной ассоциации домостроителей за сентябрь поднялся больше, чем ожидалось. Этим летом ставки по ипотечным кредитам в Соединенных Штатах упали до многолетних минимумов, поскольку доходность казначейских облигаций с более длительным сроком годности продолжает падать. Это, в свою очередь, вызвало некоторое оживление в жилищном секторе экономики.



По материалам www.edition.cnn.com