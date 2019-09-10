Европейские автопроизводители говорят, что Brexit без сделки – это катастрофа

Бизнес уже давно требует полной ясности в отношении Brexit. Но вновь вышедший объединенный призыв 23 отраслевых ассоциаций Европы отражает то, что они называют потенциально «сейсмическим» нарушением для автопроизводителей и их поставщиков.



«Brexit без сделки окажет немедленное и разрушительное воздействие на отрасль, подрывая конкурентоспособность и нанося непоправимый и серьезный ущерб», - говорится в заявлении Майка Хоуза, генерального директора Общества автопроизводителей и трейдеров Великобритании.



«Участники переговоров из Великобритании и ЕС обязаны работать вместе, чтобы договориться о сделке или о риске, разрушающем эту жизненно важную опору наших экономик», - добавил он.



Все еще не ясно, удастся ли избежать худшего варианта развития событий. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из блока 31 октября, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение о выходе. Дискуссии его правительства с чиновниками ЕС еще не привели к прорыву, а время идет. Переговоры продолжатся на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник.



Если Джонсон выполнит свою угрозу покинуть Европейский Союз без сделки, он прекратит беспошлинную торговлю с рынком, который занимает 57% британского автомобильного экспорта.



Это может привести к срыву цепочек поставок, от которых зависят автопроизводители, нарушить производство и подорвать прибыли, которые уже находятся на достаточно низком уровне.



Люк Шатель, президент французской промышленной ассоциации PFA, заявил, что Brexit без сделки окажет прямое влияние на пошлины, таможенные процедуры и логистику. «Также будет оказано косвенное влияние, как и для всех других секторов экономики, из-за предсказуемого спада в европейском экономическом росте», - добавил он.



В совокупности представители автомобильной промышленности утверждают, что на данный сектор экономики приходится около 6% рабочих мест в ЕС, что составляет практически 14 миллионов.



Производители, работающие в Великобритании, уже страдают от неуверенности в том, когда и как страна покинет Европейский Союз. Производство автомобилей в Великобритании снижалось в течение 14 месяцев подряд из-за слабого спроса на ключевых рынках и временного закрытия заводов, происходившего в ожидании Brexit.



Согласно информации Общества производителей и продавцов автомобилей, только введение пошлин будут обходиться в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,6 миллиарда долларов) в год.



Honda планирует закрыть крупный завод в Англии, на котором работают 3500 человек. В настоящее время завод производит до 150 000 автомобилей марки Civic ежегодно более чем в 70 странах. Nissan отказался от планов по созданию нового внедорожника X-Trail на своем заводе в Сандерленде. В произошедшем частично виновата и неуверенность в отношении предстоящего Brexit.



Французская автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroën предупредила, что продолжение производства Vauxhall и Opel Astra в Великобритании зависит от условий торговли страны после Brexit. Это единственная модель, выпущенная в настоящее время на заводе группы под Ливерпулем. «Решения, которые будут приняты, являются ключевыми для данного производства», - заявил представитель компании в июле.



В июне Ford заявил, что к 2020 году закроет завод по производству двигателей в Уэльсе. Хотя американская компания заявила, что это решение не имеет отношения к Brexit, она ранее предупреждала о тяжелых последствиях выхода Великобритании из еврозоны без сделки.



По материалам www.edition.cnn.com