Глава Сбербанка заявил, что МВФ является «абсолютно мертвым органом»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в ходе международного конгресса аудиторов ИНТОСАИ, что Международный валютный фонд (МВФ) является «абсолютно мертвым органом».



Греф сказал: «Я про высшие органы аудита мало что могу сказать, а про международные организации типа МВФ – они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформам. Много лет уже об этом ведутся разговоры и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ – абсолютно мертвый орган, на мой взгляд».



Глава Сбербанка дал другим организациям совет воздержаться от попадания в зависимость от Международного валютного фонда. Он также добавил: «Потому что у них никакого «дисрапта» нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций».