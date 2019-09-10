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Инвестировать в МФК смогут только квалифицированные инвесторы-физлица
26 сентября в 17:50 Финансовые рынки 1 159 Иван Тихонов
Центробанк разработал новую версию законопроекта о квалификации инвесторов, в которой описывает требования к вложениям средств граждан в микрофинансовые компании (МФК). Согласно поправкам, вкладывать средства смогут только квалифицированные инвесторы в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Более того, минимальную сумму сделки регулятор предлагает установить на уровне не менее 1.5 млн рублей. Действующим законодательством таких ограничений не предусмотрено.
Законопроект Банка России вводит ограничения как на вложения в облигации МФК, так и на займы, привлекаемые МФК от физлиц. Согласно действующему законодательству, гражданин признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его инвестиций в ценные бумаги составляет не менее 6 млн рублей; поправками предлагается увеличить данный порог до 10 млн рублей, пишет «Ъ».
По оценкам экспертов, на 1 июля 2019 года общий объем вложений граждан в рынок микрофинансирования с учетом облигаций составил 23 млрд рублей. В случае принятия законопроекта финансирование МФК со стороны физлиц может сократиться на 99%, предупреждают аналитики.
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Как Вы оцениваете планы Банка России по ограничению вложений граждан в МФК?
"Да, вводимое ограничение очень жёсткое и если оно пройдёт именно этой редакции, без учета пожеланий проф участников рынка, то проблемы фондирования МФК ощутят сразу же. Поскольку вряд ли кто из нынешних инвесторов МФК может соответствовать этим требованиям. Ну что можно на это сказать... Ну во-первых, какое из ограничений последних лет было мягким или не усложнило работу МФО? Ответ очевиден: никакое! Ну а во-вторых, данное ограничение, по мнению законодателей, должно охладить население от чрезмерного увлечения вкладыванием денег в различные, в том числе сомнительные и рискованные проекты.
Но я уверен, что пытливый ум нашего народа что-нибудь обязательно придумает и найдёт куда отнести свои сбережения".