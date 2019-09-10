Эксперты: Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту

Трейдеры на платформе в настоящее время видят только 18% вероятности того, что президент будет отстранен от должности контролируемым республиканцами Сенатом США.



Инвесторы используют рынки прогнозирования, чтобы получить в реальном времени барометр вероятности определенных политических событий, начиная от Brexit и выборов 2020 года до импичмента. И в отличие от опросов, которые работают с запаздыванием, рынки прогнозов реагируют мгновенно по мере развития событий.



«Шансы могут измениться буквально после единственной фразы или твита. Для инвесторов это потенциально чрезвычайно ценно», - сказал Флип Пидо, старший аналитик рынка в PredictIt.



Борьба вокруг процедуры импичмента резко увеличила активность на PredictIt. Сотни тысяч сделок совершаются ежедневно на самом активном рынке вокруг импичмента, по сравнению с десятками тысяч в день до недавнего скандала.



«Мы увидели резкий скачок», сказал Пидо.



Трейдеры на PredictIt могут покупать акции за или против происходящего события. Затем эти акции можно обменять, в идеале, продавая их по более высокой цене, когда результат выглядит более определенным. Из-за нормативных ограничений не более 5000 трейдеров могут одновременно открывать позиции в каждом контракте. И эти трейдеры ограничены до $850 за позицию.



Трамп: рынки могут обрушиться



На данный момент рынок прогнозирования импичмента предполагает, что политическое состояние Трампа может быть в опасности, хотя нынешние ставки заключаются в том, что он вряд ли будет отстранен от должности.



Финансовые рынки в основном не были обеспокоены исторической борьбой вокруг процедуры импичмента, которая сейчас складывается в Вашингтоне. Инвесторы, похоже, делают ставку на то, что это останется политическим побочным эффектом, а не событием, которое существенно изменит перспективы экономического роста и прибыли корпораций.



Трамп, однако, предупредил в четверг, что могут быть серьезные последствия для фондового рынка.



«Если они действительно сделают это, рынки могут обрушиться», - сказал Трамп в Твиттере в ответ на твит об обсуждении импичмента в Палате представителей.



Аналитики не считают, что это так.



«Рынки не терпят крах из-за импичмента, они терпят крах из-за спадов, которые обычно вызваны политическими ошибками», - сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег и аналитик в Национальной корпорации ценных бумаг.



Изучение исторических прецедентов мало что дает, поскольку импичменты редки.



Хоган отметил, что рецессия начала 1970-х не имела никакого отношения к скандалу с Уотергейтом, который вынудил президента Ричарда Никсона уйти в отставку в 1974 году.



Аналогичным образом, продолжался рост на рынках на протяжении всего периода импичмента президента Билла Клинтона в 1998 году, хотя этот рост был ненадолго сорван из-за обвала хедж-фонда Long-Term Capital Management и российского долгового кризиса в том же году.



Единственный отличающийся импичмент президента Эндрю Джонсона состоялся в 1868 году. «Рынок следует за экономикой, а не за тем, кто находится в Белом доме», - сказал Хоган.



Торговая война и выборы 2020 года



Перспективы экономического развития могут измениться из-за сдвигов в американо-китайской торговой войне. Остается неясным, увеличит ли угроза импичмента или уменьшит шансы того, что две страны достигнут торгового соглашения, которое устранит краткосрочную угрозу экономике.



«На данный момент рынки, похоже, больше ориентированы на внешнеторговую политику президента Трампа, чем на его риск импичмента», - писали стратеги UBS в записке для клиентов в четверг. «Подстановочный знак здесь – как это может повлиять на решения Белого дома на торговых переговорах».



Политическая борьба вокруг импичмента также может оказать влияние на выборы 2020 года. Инвесторы могут негативно отреагировать на перспективу менее благоприятного для бизнеса президента в Белом доме.



Вероятность того, что сенатор Элизабет Уоррен будет кандидатом в президенты от Демократической партии, выросла до 50% по прогнозу, по сравнению с 30% месяцем ранее. Бывший вице-президент Джо Байден, с другой стороны, увидел, что его шансы упали до 20% с 27%.



«Рынок мог бы мирно сосуществовать с Джо Байденом. Но даже намек на президентство Уоррен должен был быть неэффективным для рынка», - сказал Грег Валлиер, главный стратег и аналитик в компании AGF.



Как инвесторы используют рынки прогнозирования



Некоторые фирмы с Уолл-стрит используют PredictIt для определения политического ландшафта, прежде чем принимать инвестиционные рекомендации и решения. Например, Goldman Sachs недавно опубликовал отчет клиента, который включал диаграмму, основанную на прогнозах PredictIt, указывающую, какая партия будет контролировать Белый дом и Конгресс в 2020 году.



Брокерская фирма BTIG подчеркнула «зарождающийся» статус Уоррен в качестве лидера на рынках прогнозов для демократической президентской гонки, чтобы предположить, что Китай может стремиться достичь соглашения до выборов.



PredictIt сообщает, что к компании обращались хедж-фонды и другие фирмы с Уолл-стрит, которые используют платформу в качестве ориентира для принятия инвестиционных решений. Эти фирмы пытались приобрести внутренние данные PredictIt, хотя платформа прогнозов заявила, что не продает эти данные. Рынок прогнозирования, однако, предоставляет данные университетам, исследующим, как рынки прогнозируют события.



Инвесторы должны помнить, что рынки прогнозирования, как и опросы, не являются абсолютно надежными. Они могут быть ошибочными или преждевременными.



Трейдеры на PredictIt, в частности, не совсем точно назвали два крупнейших политических события за последнее время: Brexit и президентские выборы 2016 года.



«Там были непредсказуемые факторы, которые застали всех врасплох», - сказал Флип Пидо из PredictIt.



Но он добавил, что в отличие от опросов, PredictIt заставляет людей вкладывать свои деньги в то, о чем они говорят.



«Преимущество вложения реальных денег в том, что вы реже лжете, - сказал Пидо. – Ложь будет стоить вам денег».



По материалам www.edition.cnn.com