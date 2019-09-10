Трамп сказал, что Китай ворует у этой компании. Но торговая война повредила ей тоже

«Компании Micron было запрещено продавать свои товары в Китае, - сказал Трамп. - Но мы стремимся к справедливости».



Но когда Micron сообщила о доходах после закрытия торгов в четверг, компания отметила более серьезную краткосрочную проблему, связанную с Китаем: компания пострадала из-за запрета правительства США на продажу определенных типов оборудования китайской компании по производству сетевого оборудования Huawei.



В июне Micron действительно получила некоторые льготы от Вашингтона, что позволило компании возобновить продажи некоторых своих продуктов Huawei, но, видимо, этого было недостаточно. Huawei остается в так называемом списке запрещенных организаций.



«Продажи компании Huawei последовательно снижались и значительно упали по сравнению с уровнем, которого мы ожидали до добавления Huawei в список запрещенных организаций», - заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра на телефонной конференции с аналитиками в четверг.



«Мы подали заявку на получение лицензий в Министерство торговли, что позволило бы нам поставлять дополнительные продукты, но до сих пор не было принято никаких решений о лицензиях. Мы также видим сохраняющуюся неопределенность вокруг торговых переговоров между США и Китаем», - добавил Мехротра.



«Если ограничения в отношении Huawei сохранятся, и мы так и не сможем получить лицензии, мы сможем констатировать ухудшение наших продаж в Huawei в ближайшие кварталы», - заключил он.



Эти комментарии напугали Уолл Стрит. Акции Micron упали на 11% в пятницу – это худший показатель в S & P 500. Тем не менее, акции в 2019 году по-прежнему выросли более чем на 35%.



История отношений компании Micron с Китаем



Тем не менее, Micron действительно имеет большие разногласия с Китаем в отношении коммерческой тайны. В декабре 2017 года американская компания подала в суд на поддерживаемую государством китайскую компанию Fujian Jinhua и тайваньскую компанию по производству полупроводников United Microelectronics Corporation в калифорнийский федеральный суд, утверждая, что они присвоили интеллектуальную собственность американской компании.



Министерство юстиции последовало этому примеру в ноябре прошлого года, обвинив Fujian Jinhua, United Microelectronics и трех тайваньских граждан в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у компании Micron Technology.



В то время компания Micron поблагодарила федеральное правительство за поддержку.



«Micron инвестировала миллиарды долларов в течение десятилетий в развитие своей интеллектуальной собственности», - сказал Джоэла Поппен, генеральный советник компании Micron. Она сказала, что надеется, что судебный процесс «будет способствовать тому, что проблема преступного незаконного присвоения будет должным образом решена».



Хотя компания Micron поддерживает усилия администрации Трампа по решению острой проблемы кражи интеллектуальной собственности, торговая политика Трампа явно наносит ущерб компании.



Мехротра сказал во время звонка в четверг, что «мы очень сосредоточены на продолжении диверсификации нашей базы доходов», но признал, что «листинг компании Huawei влияет на некоторые наши поставки».



Представители компании заявляют также, что существует и еще одна проблема с Китаем. Китайские клиенты могут накапливать микросхемы памяти Micron из-за торговой войны.



«Одной из самых больших проблем или споров в финансовом сообществе на данный момент является то, является ли увеличение объемов памяти, которое, по моему мнению, наблюдал Micron, главным образом обусловлено фундаментальными факторами или это просто потенциальный запас, сделанный из-за некоторых торговых проблем?» - спросил Мехротру аналитик Goldman Sachs Марк Делани в ходе телеконференции.



Мехротра признал, что «в Китае может быть некоторый уровень инвентаризации... определенными клиентами».



«Мы наблюдаем рост спроса со стороны клиентов со штаб-квартирой в материковом Китае, некоторые из которых могут принимать стратегические решения для создания значительных запасов в условиях роста торговой напряженности между США и Китаем», - заявил Мехротра.



По материалам www.edition.cnn.com