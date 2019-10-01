Американская промышленность стала жертвой торговой войны Трампа Сегодня в 15:21 Финансовые рынки 84 Васильева Елена 1 Изображение

Замедление производства – часто встречающийся ранний показатель проблем в более широком спектре экономики – резко проявилось в самом ужасном за последнее время экономическом отчете, опубликованном во вторник. Промышленная деятельность сокращалась в сентябре второй месяц подряд; по некоторым параметрам это был худший месяц за последние десять лет. Плохая новость напугала инвесторов, и индекс Dow упал почти на 350 пунктов, или на 1,3%.



Президент Дональд Трамп потратил немного времени на то, чтобы найти «козла отпущения» и обвинить в удручающем положении американской промышленности.



«Как я и предсказывал, Джей Пауэлл и Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным, особенно по отношению ко ВСЕМ другим валютам, что это негативно сказалось на наших производителях», - написал Трамп буквально через несколько минут после публикации отчета.



Президент продолжал обвинять во всех смертных грехах своего, тщательно подобранного, главу ФРС, называя Центральный банк «жалким».



Однако, повествование Трампа о вине ФРС не подтверждается доказательствами.



В производственном отчете Института управления поставками не упоминается политика ФРС. Он также не ссылался на стоимость заимствований, действия Пауэлла или сильный доллар США. Ни один из руководителей предприятий, которые были указаны в опросе, не обвинял эти факторы в своих проблемах.



Многие из них жалуются на совершенно другое: торговую войну между США и Китаем.



«Тарифы вызвали большую путаницу в отрасли», - сказал один из производителей электрооборудования, приборов и комплектующих.



Один из производителей продуктов питания, напитков и табачных изделий сказал: «Повышение пошлин на китайские товары наносит ущерб нашему бизнесу. Большинство материалов производятся не в США, а только в Китае».



Обвинять ФРС «совершенно неправильно»



Неудивительно, что экономисты и рыночные аналитики также возложили вину за беды американских производителей на торговую войну, а не на ФРС.



«Теперь мы уже находимся на пути перехода к производственному спаду в США и во всем мире», - написал Питер Буквар, директор по инвестициям Bleakely Advisory Group, во вторник в записке для клиентов.



«Что является основной причиной всего этого? Это торговая война», - сказал в интервью CNN Business Итан Харрис, глава отдела глобальной экономики в Bank of America. «Весь этот рассказ о том, что ФРС реагирует слишком медленно – совершенная ложь. ФРС никогда не реагировала быстрее».



Отчет ISM предоставляет убедительные доказательства плачевных для промышленности последствий торговой войны. Мало того, что производственная деятельность в сентябре сократилась еще больше, но это был самый слабый месяц с июня 2009 года, последнего месяца Великой рецессии.



В сентябре был заключен контракт с 15 обрабатывающими отраслями, включая одежду, кожгалантерею и сопутствующие товары, полиграфическую и сопутствующую вспомогательную деятельность, и изделия из дерева. Новые экспортные заказы, являющиеся компонентом отчета, чувствительными к торговле, имели самое слабое значение с марта 2009 года.



Нельзя сказать, что нет никаких законных претензий к торговой политике Китая. Лидеры бизнеса давно жаловались на кражу интеллектуальной собственности и нетарифные торговые барьеры, которые, по их словам, наносят реальный ущерб американским компаниям. Но торговая война явно вредит американской экономике.



Американские производители также страдают от глобального экономического спада. Основные экономики, включая Китай, Индию, Южную Корею и Германию, в последние кварталы резко замедлились. Это глобальное замедление только усиливается торговой войной.



«Это все замкнутый круг», - сказал Алек Янг, управляющий директор по изучению мировых рынков в FTSE Russell.



Сильный доллар не помогает. Но это не главная проблема



Трамп правильно сказал, что доллар силен. Индекс доллара США, который измеряет позицию доллара по отношению к корзине валют, не был таким высоким с весны 2017 года.



Но в то время как сильный доллар очень полезен для американцев, путешествующих за границу, американским компаниям труднее экспортировать свои товары. Все, от айфонов, тракторов и автомобилей становится дороже для иностранных покупателей. И затем, многонациональные компании теряют доверие, когда они конвертируют свои зарубежные прибыли обратно в доллары.



«Сильный доллар – это «встречный ветер», только усложняющий ситуацию. Но это не конец света», - сказал Янг.



Трамп утверждал, что ФРС стоит обвинять за сильный доллар, потому что Америка имеет более высокие процентные ставки, чем многие другие крупные экономики.



Но Харрис из Bank of America сказал, что усиление доллара – это вина торговой войны, а не ФРС. Нервничая по поводу замедления мировой экономики и торговой политики, инвесторы сбрасывают иностранную валюту в пользу доллара.



«ФРС – это та сила, которая действительно помогла смягчить удар торговой войны. Она препятствуют укреплению доллара», - сказал Харрис.



ФРС, ссылаясь на торговую войну и глобальный экономический спад, летом этого года дважды снижала процентные ставки – первое такое сокращение с 2008 года.



Снижение ставки является грубым инструментом. Более дешевые затраты по займам помогают чувствительным к процентам секторам, таким как недвижимость и торговля автомобилями. Но стоимость капитала уже близка к рекордно низким показателям. Скидка на расходы по займам не поможет устранить неопределенность и хаос в цепочке поставок, вызванные торговой войной.



«Единственная причина, по которой все так переживают по поводу ситуации вокруг ФРС, заключается в том, что мы не можем заключить торговую сделку. ФРС – это страховой полис», - сказал Янг из FTSE Russell. «Все, чего хочет Уолл-стрит, – это конец пошлин и торговой войны».



Смогут ли домохозяйства продолжать поддерживать рост?



Недавняя история показывает, что Соединенные Штаты могут избежать рецессии, даже когда производственный индекс ISM падает. По словам экспертов Bespoke Investment Group, это происходило несколько раз в 1990-х, а также в 2003, 2012, 2013 и 2016 годах. Это потому, что производство составляет лишь небольшую часть современной экономики.



Потребительские расходы, на которые приходится около двух третей экономики, остаются стабильными, поскольку уровень безработицы низок, уровень доверия высок, а акции США торгуются вблизи рекордно высоких уровней.



Надежда состоит в том, что потребители будут продолжать покупать, продлевая самый длинный период экономического рост в американской истории.



И все же возможно, что Вашингтон и Пекин, опасаясь экономических проблем, наконец достигнут соглашения по предотвращению очередного раунда тарифов, который может серьезно повредить росту.



Торговая сделка, особенно та, которая отменяет уже существующие тарифы, повысила бы доверие руководителей предприятий и домохозяйств.



Но некоторые «трещины» уже начинают проявляться в потребительских расходах, считает Лиза Шалетт, директор по инвестициям Morgan Stanley Wealth Management.



В отчете для клиентов она отметила, что найм сотрудников замедлился, личные расходы в сентябре снизились, а доверие потребителей к доступности рабочих мест снизилось.



Риск состоит в том, что положение на потребительском рынке может сильно ухудшиться, прежде чем будет достигнуто торговое соглашение.



«Если доверие потребителей серьезно пострадает, - написал во вторник главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шефердсон, - США могут начать первую рецессию, когда-либо вызванную действиями президента, а не жесткой монетарной политикой на перегруженный частный сектор экономики».



Или, как выразился Буквар из Bleakley Advisory Group, «использование тарифов в качестве инструмента противодействия Китаю было действительно глупой идеей, и история не будет смотреть на данную стратегию снисходительно». Неудивительно, что Белый дом пытается переложить вину на ФРС.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также РСА предлагает создать институт страховых детективов Сегодня в 16:03 Страхование Медведев: крайне важно целевое использование земель из-под расселенных аварийных домов Сегодня в 16:02 Жилая недвижимость Эксперты JPMorgan: забудьте о Brexit и рецессии в Германии, пришло время покупать европейские акции Сегодня в 13:01 Финансовые рынки Социологи назвали среднюю величину ежедневного чека российских граждан Сегодня в 12:21 Торговля